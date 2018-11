Cs: la palabra de Sánchez "vale lo que vale", que convoque "lo antes posible"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha asegurado hoy que la palabra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "vale lo que vale" y le ha pedido que convoque elecciones "lo antes posible" porque "España no aguanta más esta situación".

Durante un desayuno informativo en Sevilla junto al candidato a la Junta de Andalucía, Juan Marín, Villegas se ha pronunciado así después de que Sánchez haya reconocido que, si no consigue sacar adelante los presupuestos de 2019, su "vocación de agotar la legislatura" se verá "acortada".

"La palabra de Sánchez vale lo que vale. Cuando fue a la moción de censura dijo que era para convocar elecciones y aquí estamos con esta legislatura agónica, que no nos lleva a nada y que deja a España en manos de quienes quieren romper el país porque Sánchez no cumple su palabra", ha sentenciado.

El dirigente de la formación naranja ha sostenido que el presidente del Gobierno "miente" y "quiere seguir atrincherado en La Moncloa".

"Yo no sé si con presupuestos o sin presupuestos, me da igual, pero Sánchez lo que tiene que hacer es convocar elecciones lo antes posible", ha reclamado Villegas, quien ha considerado que el presidente "podrá aguantar unas pocas semanas más subiéndose al Falcon y al helicóptero oficial, pero España no aguanta más esta situación".

Ha insistido en pedir al jefe del Ejecutivo que "no espere a ver si puede llegar a pactos en la cárcel con el señor Junqueras y convoque elecciones ya".