Cs no está "en la pantalla" de la moción censura contra el alcalde de León

El secretario de Comunicación de Ciudadanos en Castilla y León, Pablo Yáñez, ha afirmado hoy que su partido "no está en la pantalla" de la moción de censura contra el alcalde de León, Antonio Silván, tras lo conocido del caso Enredadera, y cree que el PSOE no podrá registrarla "al no tener la mayoría de las fuerzas".

En una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, Yáñez ha calificado de "deleznables" las conversaciones grabadas por la UDEF en las que el alcalde leonés ofrece información en tiempo real sobre la adjudicación de una obra que en ese momento estaba en la mesa de contratación.

No obstante ha argüido, en cuanto a si respaldarán la presentación de la moción de censura que ha anunciado el PSOE, que no se trata de que "tres o cuatro políticos se peleen por la alcaldía de León", sino por "saber si se ha puesto la Alcaldía al servicio de una trama de corrupción política", de "saber si era una práctica habitual o no".

Ha criticado que el PSOE pretenda ese ayuntamiento cuando tienen a salpicados por la trama, como una alcaldesa de un municipio cercano a León, en referencia a la de San Andrés de Rabanedo, María Eugenia Gancedo, que sigue en el cargo y no ha dimitido.

Yáñez ha insistido en que no se puede dar "la alcaldía a un socialista hasta que los cargos del PSOE" relacionados con el caso Enredadera "se vayan a sus casa", ya que "no se trata de un cambio de sillón sino de limpiar" el Ayuntamiento.

A su juicio, tras la dimisión además del concejal del PP en el Ayuntamiento de León investigado en el caso, ahora se trata de "avanzar" en la Comisión de Investigación para conocer si se puso la Alcaldía al servicio de una trama de corrupción política.

Ha observado que el alcalde de León, "el investigado no está en condiciones de elegir nada" sobre la Comisión de investigación, donde serán los grupos municipales los que decidan quién la preside y el formato y duración, y por la que tendrán que pasar también miembros del PSOE.

En el Ayuntamiento de León el PP tiene diez concejales, con ocho del PSOE y cuatro de Cs, dos León Despierta, otros tantos León en Común y uno la UPL.