Cs se plantea descolgar más pancartas sobre presos si Sánchez no actúa

Ciudadanos se plantea emprender nuevas acciones como la llevada a cabo la semana pasada en Reus (Tarragona) para descolgar de las sedes de los ayuntamientos pancartas en favor de los presos soberanistas si el Gobierno de Pedro Sánchez no actúa antes para obligar a que los propios consistorios las retiren.

El pasado viernes día 10, militantes de Ciudadanos arrancaron una pancarta con el lema "Libertad presos políticos" colgada en la fachada del Ayuntamiento de Reus, una acción que dio pie a momentos de tensión con el alcalde, Carles Pellicer, que posteriormente repuso la pancarta en el balcón.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha advertido hoy de que, en la medida en que el Gobierno de Sánchez siga "mirando hacia otro lado" y no obligue a los ayuntamientos en manos de fuerzas independentistas a que retiren ese tipo de mensajes de las fachadas de los consistorios, la formación naranja "continuará" con su "campaña".

Por un lado, ha señalado, Ciudadanos seguirá enviando "escritos" al Gobierno y a los alcaldes para pedirles que "hagan su trabajo" y garanticen la "neutralidad" de las sedes de las instituciones y del espacio público.

Si eso "no surte efecto", ha avisado Carrizosa, Ciudadanos "no descarta en absoluto continuar" tomando la iniciativa para descolgar esas pancartas de las fachadas de los consistorios, algo que "no hace el Gobierno de España".

Para Carrizosa, "retirar una pancarta o lazo" amarillo de allí donde "no debería estar" representa un "acto de libertad de los vecinos", ya que se trata de "simbología política que no les representa".

"Hay que garantizar la libertad de expresión de todos, pero las fachadas de los ayuntamientos no tienen libertad de expresión", ha recalcado.

Por otra parte, Carrizosa ha comentado que Ciudadanos se está planteando "denunciar" al alcalde de Reus si lleva a cabo "cualquier denuncia falsa" y también "por prevaricación", porque "volvió a poner la pancarta" en el balcón del ayuntamiento.