Cs pregunta a Mossos si detendrá al agresor de una periodista o si "tiene órdenes de no hacerlo"

El presidente del partido naranja en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha hecho estas declaraciones ante la Fiscalía Superior de Cataluña, donde este miércoles tenía previsto presentar una denuncia contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por su presunta vinculación con los miembros de los CDR encarcelados, pero por una cuestión de forma ha tenido que posponer su presentación.

Carrizosa ha explicado a los medios que, a través de la Cámara, ha pedido información a la policía catalana por "si se ha producido alguna identificación o alguna detención por los que tiraron contenedores, cortaron carreteras y agredieron periodistas" durante las movilizaciones de este martes.

Considera que estas acciones forman parte de la "campaña de acoso del separatismo al periodismo" que ya se ha producido en otras ocasiones, algo que ve intolerable y pide investigarlo.

"Queremos saber si los Mossos no han practicado detenciones e identificaciones porque tienen órdenes de no hacerlo, órdenes de ser laxos, o cuál es la razón por la que, cuando en Cataluña se manifiestan personas que hacen uso de la coacción y de la violencia, no haya detenciones", ha razonado.

Respecto a la denuncia que prevén presentar, ha asegurado que "no dejan de salir noticias de los contactos de Torra y (Carles) Puigdemont con el mundo radical separatista, con los comandos separatistas que optan por la violencia", y, según él, hay indicios suficientes para que la Fiscalía investigue una posible conexión.