Cs preguntará al Gobierno por el recorte de 40 millones para atender a menores no acompañados

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, junto con la parlamentaria andaluza de Cs y consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, Rocío Ruiz, Sara Giménez ha tachado de "irresponsabilidad" que no vaya a llegar dicha cantidad a las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

"Una reducción de 40 millones de euros, de los que 26 afectan a Andalucía", ha advertido la diputada, a quien le parece que "merma el interés de protección de los menores, la defensa de los derechos fundamentales y el buen trabajo que desde la Consejería de la Junta se ponía en marcha".

Al respecto, ha comentado que "se anunció por parte del Gobierno la propuesta de modificar el modelo de trabajo en relación a estos menores y queremos tener más información: qué modificaciones legislativas va a conllevar, qué tipo de programas se van a poner en marcha, si van a incluir medidas de inclusión social para aquellos menores que en su mayoría, como en Andalucía más del 50 por ciento, tienen 16 años".

En este sentido, Giménez ha subrayado que quieren "más información del modelo de trabajo", al tiempo que ha defendido que "es importante también que se conozca el modelo de trabajo que desde la Consejería andaluza se ha puesto en marcha".

Por su parte, Carrillo ha manifestado que "el problema de los Menas es de Estado", si bien ha criticado que "el Gobierno con su nuevo socio ha retirado la partida de 40 millones de una forma discriminada, sin ningún tipo de explicación, con total deslealtad y sin ningún tipo de diálogo", algo que, a su juicio, "contraviene lo que es su principal programa en estos días".

Para el senador, "se demuestra que de nuevo el PSOE y Podemos utilizan a los colectivos en su favor", porque "han hecho mucho electoralismo con los Menas, pero a la hora de la verdad no les importan estos niños, porque los utilizan para sacar rédito político y buenos resultados". Por tanto, "ahora se calla Podemos cuando antes reivindicaba y el PSOE no hace nada", ha apostillado.

En cambio, ha resaltado que "esto no es de ningún partido; los Menas no son patrimonio de nadie, sino que son patrimonio de todos, y es de justicia social defenderlos con hechos, no con palabras; con acciones, no con doctrina".

CARTAS AL EJECUTIVO

Mientras, la consejera y parlamentaria de Cs ha informado de que "van cinco cartas en las que se han solicitado reuniones de la comisión interautonómica al Gobierno, porque el problema de los menas no es de Andalucía, sino de España y Europa", de modo que quiere que "se aborde de una forma responsable, con visión de Estado e integral".

Así, espera que tras la conformación del Gobierno haya interlocución para "tratarlo de manera rigurosa", dado que Andalucía, junto a Ceuta y Melilla, son las que tienen "los más graves problemas en cuanto a la llegada de estos menores".

Según ha expuesto, en Andalucía en 2019 se ha atendido a más de 5.600 menores y se cuenta con un programa pionero que ha supuesto "una buena práctica y se debe extrapolar a otras comunidades", puesto que "el sistema ha propiciado la inserción sociolaboral y la atención en pequeñas casas, con 15 o 20 menores muy bien integrados en la comunidad, hacen estudios y prácticas laborales", al tiempo que "ha disminuido el nivel de conflictividad".

En definitiva, Ruiz ha aseverado que quieren "continuar trabajando" con la subvención de 26 millones de euros del Estado, porque "es necesario atender a los menores y sus derechos, que es lo fundamental", de ahí que agradezca la iniciativa de Cs e insta al resto de los grupos parlamentarios para que "sean responsables y puedan asumir estas medidas para instar al Gobierno central que apoye en las medidas de protección, cuidado, tratamiento, educación e integración de los menores no acompañados".