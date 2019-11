Cs no promoverá la ilegalización de partidos como pidió ayer junto a Vox y PP

Ciudadanos no promoverá la ilegalización de partidos "separatistas" pese a que ayer apoyó en la Asamblea de Madrid un proyecto no de ley presentado por Vox que instaba al Gobierno a hacerlo, pues según el secretario general del partido, José Manuel Villegas (Cs), la iniciativa dice "cosas" con las que están "de acuerdo" y "cosas que no".

Según Villegas, el texto de la moción aprobada por el Parlamento madrileño con los votos de PP, Vox y Ciudadanos "no es exactamente lo más exacto porque eso que de que atenten contra la unidad de España y que atenten jurídicamente no se sabe muy bien qué es".

En una entrevista con Radio Nacional el número dos de Albert Rivera ha negado que sea un error apoyar una iniciativa cuyo contenido no comparten en su totalidad y que no lograron enmendar puesto que pasa en "todas las cámaras".

Preguntado sobre la intención del Gobierno en funciones de estudiar si recurre la PNL de la Asamblea de Madrid ha cargado contra el presidente en funciones Pedro Sánchez por afirmar que la Fiscalía depende del Estado.

Cs cree que su postura está clara: "ni un duro para aquellos que amparen la violencia y aplicación de la ley de partidos para los casos en los que se tenga que aplicar", algo que deberán decidir "los jueces".

Como ejemplo de esa violencia ha citado a las CUP y a Arran a los que acusa de estar "atacando físicamente" sus sedes y a sus concejales y ha agregado que "si hay sentencias penales contra los CDR" piden que "sean tratados por los jueces como grupos terroristas".

Además, ha recordado que Cs propone que los partidos cuenten con al menos un 3 % de los votos a nivel nacional para poder tener representación en el Congreso.

Sobre sus perspectivas electorales ha señalado que Cs depende de la "bolsa de indecisos" pues si los españoles moderados no salen a votar los "viejos partidos" tendrán "la sartén por el mango" y la "única alternativa" vendrá "de los extremos".

Además, ha asegurado que Cs no gobernará en ningún caso en coalición con Vox y tampoco con Pedro Sánchez, mientras que si logran más votos que el PSOE buscarán un pacto con el PP que deje al partido de Santiago Abascal en la oposición. De lo contrario promoverán diez grandes compromisos que deberían suscribir PSOE, PP y Cs.