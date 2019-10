Cs propone que los Mossos puedan entrar en las universidades sin el permiso de los rectores

Lo ha dicho en declaraciones a los medios en el campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) en Barcelona, donde el martes se produjeron incidentes por la huelga estudiantil.

Carrizosa ha sostenido que siempre han estado a favor de que la policía no pueda entrar en los campus universitarios si no lo solicita el rector, pero que no puede haber "espacios fuera de la legalidad donde no queden garantizados los derechos y libertades de todos", como cree que ocurrió el martes en la Universitat Pompeu Fabra.

"Pedimos que en las universidades se garanticen los derechos y libertades de todos los alumnos sin que se deje que una minoría violenta y encapuchada imponga sus ideas", ha subrayado.

También ha afirmado que pedirán la comparecencia en el Parlament de los rectores de las universidades públicas catalanas para explicar por qué firmaron un manifiesto en contra de la sentencia del 1-O, ya que, según él, no están respetando "la pluralidad y libertad de todos los alumnos y profesores".

Asimismo, quiere que los rectores informen si están dando "concesiones a los que chantajean mediante la violencia y las barricadas" ofreciendo un sistema de evaluación única.