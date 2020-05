Cs reconoce que no se encontró cómodo en el acto de Ifema: "Los políticos deberíamos dar ejemplo y no se dio"

En declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, antes de la celebración del acto institucional del Dos de Mayo, Zafra ha indicado que la imagen de ayer en dicho encuentro "no fue justificable" y ha lamentado que el trabajo "magnífico" de los sanitarios se haya visto "emborronado".

"A mí no me gustó, no me sentí cómodo y creo, sinceramente, que Ifema se merecía más de lo que dimos ayer. Creo que los políticos deberíamos dar ejemplo y ayer no se dio ningún tipo de ejemplo", ha reconocido el portavoz de la formación 'naranja'.