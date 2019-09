Cs dice que recorrerán toda España aunque intenten amedrentarles

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), ha asegurado este sábado que su partido recorrerá todos los rincones de España en campaña electoral aunque les "intenten amedrentar" los "amigos de ETA" y del "independentismo".

Aguado ha hecho estas declaraciones a los medios durante la celebración de la segunda edición de los Juegos Parainclusivos de la Comunidad de Madrid en el Polideportivo Dehesa de Navalcarbón de Las Rozas.

EH Bildu ha presentado en el Parlamento vasco una proposición no de ley en la que pide que en la próxima campaña de las elecciones generales los partidos estatales "no tensionen la convivencia y no usen Euskal Herria para sacar votos en España".

El secretario de Política Autonómica de Ciudadanos ha mostrado su "indignación" ante esta iniciativa de EH Bildu.

"Pueden seguir sin condenar los atentados terroristas, pueden seguir buscando alianzas con Sánchez, pueden seguir brindando en Navidad con cava con el PSOE, pero desde luego no van a conseguir que haya demócratas que no vayan a cualquier rincón de España", ha añadido.

Asimismo, Aguado ha aseverado que Ciudadanos seguirá yendo al País Vasco o a Navarra y "a todos los lugares donde los amigos de ETA o donde los amigos del independentismo nos intenten amedrentar o intenten decirnos que no quieren que estemos".

El también portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha calificado de "indignos" estos planteamientos políticos y ha afirmado que "fuera de campaña" seguirán visitando Alsasua, Rentería o Vic, "por mucho que le pese a Arnaldo Otegi".

Preguntado por la propuesta de España Suma que aglutinaría en las próximas elecciones a PP y Ciudadanos, ha indicado que el partido naranja quiere presentarse con sus siglas, algo que es "legítimo y lógico".

"Hay cierto anhelo por parte del bipartidismo de volver a él", ha añadido en referencia al PP y PSOE.

Al hilo de esto, ha criticado que de "fraguarse" España Suma sería un "sueño" para Pedro Sánchez, ya que se enfrentaría a un "bloque monolítico".

"Ciudadanos tiene fuerzas suficientes para ganar las elecciones y presentarse en toda España", ha apostillado.