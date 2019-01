Cs recuerda a Torra su obligación con el Parlament en vez de ir al juicio

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha advertido este martes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que "tiene la obligación" de someterse a la sesión de control en el Parlament en vez de asistir al juicio del procés.

En rueda de prensa en el Parlament, Carrizosa se ha pronunciado en estos términos ante la posibilidad de que el inicio del juicio a los líderes independentistas por el procés coincida con el pleno de la cámara convocado para la próxima semana y con la sesión de control al Govern, ya que Torra ha manifestado su intención de asistir al Tribunal Supremo.

Torra y el Govern "tienen la obligación" de someterse a la sesión de control en el Parlament, y si con el "pretexto" del juicio por el 1-O no lo hacen, ha avisado el dirigente de Cs, sería una "burla" hacia la cámara catalana y un "secuestro" de la misma.

Tras recalcar que el Govern "no tiene ningún respaldo legal" para no acudir a la sesión de control parlamentario por asistir a un juicio en el que "no son parte", ha alertado al presidente catalán de que no puede utilizar el Parlament como una "caja de resonancia" del procés.

Por otro lado, ha criticado que la CUP se haya marchado de la reunión de la Junta de Portavoces de hoy para no apoyar un texto de condena presentado por Cs contra la agresión que sufrió un miembro de este partido el pasado fin de semana.

En este sentido, ha acusado a los anticapitalistas de "apoyar de alguna forma este acoso violento a los que no piensan como ellos".

Además, ha reprochado a JxC y ERC que, pese a su buena "predisposición personal" de condena a esta agresión, hayan señalado que "políticamente era difícil" suscribir el texto propuesto por la formación naranja.

Así, ha advertido a todos ellos de que "serán cómplices" de lo que pueda ocurrir en el futuro.