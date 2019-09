Cs recuerda el 20-S como un "día infame" y ve irresponsable que el soberanismo lo reivindique

La líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, ha recordado el 20 de septiembre de 2017 como un "día infame" y ha considerado irresponsable que los líderes soberanistas reivindiquen esa jornada, en la que se produjeron movilizaciones contra el registro de la Guardia Civil en la Conselleria de Economía por el 1-O, por las que el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el entonces líder de la ANC, Jordi Sànchez, están encarcelados.

"Hoy hace dos años desde que los servidores públicos que investigaban los preparativos para el golpe tuvieron que sufrir el acoso y la violencia de los radicales separatistas", ha afirmado en declaraciones a los medios ante la Conselleria de Economía, donde se produjeron esos hechos.

Según ella, ese día el Govern, la ANC, Òmnium y los partidos independentistas "se dedicaron a calentar la calle con un único objetivo: impedir la acción de la justicia contra sus delitos", y ha recordado que hubo personas que se subieron a los coches de la Guardia Civil y que la secretaria judicial tuvo que salir por la azotea del edificio, algo que ve muy grave.

Asimismo, ha recriminado a los líderes soberanistas que "saquen pecho de un día tan triste y tan lamentable como el que se vivió hace dos años", después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el vicepresidente, Pere Aragonès, entre otros, hayan hecho publicaciones en Twitter conmemorando las movilizaciones de esa jornada.

PEDRO SÁNCHEZ

Roldán ha cargado contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, después de que el jueves dijera que no podría dormir tranquilo si tuviera a miembros de Unidas Podemos dentro del Gobierno.

"A Sánchez no le quita el sueño que tengamos que repetir elecciones por culpa de su fracaso y nos cueste una millonada a todos los españoles. No le quita el sueño su pacto de la vergüenza con los nacionalistas y con Bildu en Navarra. No le quita el sueño que Torra se dedique a pisotear los derechos de más de la mitad de los catalanes", ha expresado.

"A los españoles lo que sí que les quita el sueño es que el señor Sánchez siga en la Moncloa. Por eso ahora tenemos una nueva oportunidad: la segunda vuelta va a servir para sacar a Sánchez de la Moncloa y bajarlo del Falcon", ha sentenciado.

La dirigente del partido naranja ha vuelto a criticar a Sánchez porque rechazó las condiciones que le puso Cs para abstenerse en su investidura, entre ellas negociar la aplicación del 155 en Cataluña, por lo que cree que "se ha retratado, es un problema para España, un escollo para la estabilidad de España; no solo eso, sino que él mismo se ha borrado del constitucionalismo".