Cs recurrirá en el Parlament la querella de la Cámara contra Llarena

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha anunciado que su grupo pedirá este miércoles al Parlament que reconsidere su decisión de presentar una querella contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena

"Lo presentamos para que la Mesa del Parlament vuelva a la cordura y no interprete que el Parlament es el bufete de abogados de Puigdemont y los suyos", ha dicho en declaraciones a los medios después de que el órgano rector de la Cámara decidiera el viernes querellarse contra el juez para defender los derechos y libertades de los presos políticos y los exiliados, en palabras del presidente del Parlament, Roger Torrent.

Para Arrimadas, la querella impulsada desde la Mesa por la mayoría que ostentan JxCat y ERC busca "presionar" desde el Parlament al juez y a las personas que están investigando lo que ocurrió en Cataluña en torno al proceso independentista.

"Vamos a seguir presentado todo lo que esté en nuestra mano para que esta locura y esta instrumentalización del Parlament acabe de una vez", ha advertido la portavoz del partido naranja.

Preguntada por la reunión que el grupo de JxCat mantiene este miércoles en Berlín y sobre la posibilidad de que vuelvan a proponer a Carles Puigdemont como candidato a la Presidencia, ha concluido que "tarde o temprano los partidos independentistas van a tener que asumir la realidad".

"La realidad es que Puigdemont no va a volver a ser presidente de la Generalitat, que no hay ninguna República catalana, que no tienen mayoría social para hacer lo que están haciendo y que no tienen cobertura legal", ha concretado.

También ha avisado de que Cataluña tendrá un Govern que se preocupe de los problemas de los catalanes y se ha mostrado convencida de que, "si ellos no lo hacen", en las próximas elecciones Cs podrá liderarlo.

En su respuesta a los periodistas a las puertas de la Fira de Barcelona donde se celebra la feria Alimentaria 2018 en el recinto de Gran Via, ha recordado que la acción de los partidos independentistas no "acompaña" el liderazgo de los debates, sectores y reformas que requiere Cataluña.

Sobre la feria, ha recordado que convierte a Barcelona en capital mundial del sector alimentario con una representación de 4.500 empresas de 70 países diferentes y con un impacto directo en el área metropolitana de Barcelona de 200 millones.

Ha respetado las declaraciones de los políticos que esta semana han declarado ante Llarena porque respetan las decisiones judiciales y entiende que "este tipo de declaraciones se enmarcan dentro de la defensa de estas personas".

Si bien ha afirmado que los dirigentes políticos en prisión provisional pensaban que tenían impunidad e inmunidad: "¿Qué habrán hecho estos señores durante tantos años sin que les pase nada como para pensar que no les iba a pasar nada, después de dar un golpe a la democracia, después de declarar la independencia, de gastarse probablemente recursos y dinero público en el proceso independentista?".