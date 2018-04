Cs recurrirá en los tribunales una eventual querella del Parlament contra Llarena

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha advertido de que su grupo no aceptará que el Parlament se querelle contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por no permitir a Jordi Sànchez (JxCat) acudir a su investidura, y ha explicado que, si piensan gastar dinero público en esa querella, lo llevaran a los tribunales.

En rueda de prensa, ha hecho esta advertencia después de que los grupos de JxCat, ERC y la CUP hayan pedido una reunión urgente de la Mesa de Parlament para el viernes a las 10.30 en la que pretenden abordar la presentación de una querella contra Llarena en nombre de la Cámara, que previsiblemente saldrá adelante con la mayoría de los votos de JxCat y los republicanos.

El propio presidente del Parlament, Roger Torrent, propondrá en la reunión que la Cámara catalana se querelle contra Llarena por prevaricación, han explicado fuentes de la Presidencia de la Cámara consultadas por Europa Press.

Carrizosa se ha opuesto a que los catalanes tengan que "pagar a escote lo que son coacciones y amenazas contra el poder judicial, que al final solo está haciendo su trabajo", entre otras cosas porque considera que sería ilegal.

Así lo trasladarán el viernes los miembros de su grupo con presencia en la Mesa y no descartan tomar todas las medidas necesarias para "impedirlo": desde pedir un informe a los letrados del Parlament hasta acudir a la justicia ordinaria.

Carrizosa ha sostenido que las formaciones independentistas están en su derecho de defenderse judicialmente "a título personal", pero no utilizando las instituciones públicas como la Cámara catalana.

"Es inaceptable. Para defender un interés particular quieren gastar el dinero de todos", ha criticado, y ha reiterado que desde su grupo no lo permitirán.

Carrizosa ha recordado la carta que Torrent le escribió a Llarena en la que, según el portavoz de la formación naranja, le decía lo que tenía que hacer y, después, el Parlament votó una propuesta de resolución que especificaba "quién tenía que estar o no en prisión", por lo que, en esta ocasión, asegura que tomarán medidas para que no gasten dinero en esa querella.

Además, ha recordado que las fuerzas independentistas obtuvieron el 47% de los votos en las elecciones del 21 de diciembre, y les exigen que desde el Parlament actúen para todos los catalanes proponiendo a un candidato a la presidencia "que no tenga cargas judiciales".

EL "MIEDO" DE JXCAT

Preguntado por las declaraciones de la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, que ha interpretado del auto de Llarena que ningún miembro de su grupo puede ser candidato porque irá a prisión, Carrizosa ha dicho que no entiende "ese miedo".

"No lo entiendo, si no estuviese motivado porque piensan que no van a cumplir la ley y esperan un trato de favor o una inmunidad que nosotros no aceptamos para los políticos", ha concretado.