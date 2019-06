Cs replica a Vox que no estará en ningún gobierno autonómico con ellos

El coordinador de las negociaciones de Cs para llegar a pactos de gobierno, José María Espejo, ha dejado claro al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que no habrá miembros del partido de Santiago Abascal en ningún gobierno autonómico en el que esté Ciudadanos.

De este modo, el también secretario de Acción Institucional de Cs ha replicado a Vox en TVE sobre sus exigencias de tener consejerías en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

"Insisto, tenemos muy claro que en el gobierno que pacte el PP con Ciudadanos no habrá miembros de Vox", ha dicho.

Y sobre las consecuencias que este veto del partido naranja pueda tener en el Ayuntamiento de Madrid al cargarle Vox con la responsabilidad de que Manuela Carmena pueda retener al final la Alcaldía de la capital, ha señalado que los once votos naranjas irán a parar al candidato que acuerden con el PP.

Por tanto, si Vox no apoya ese candidato, será él el que provocaría que Carmena siguiera de alcaldesa: "Cs no puede ser responsable, lo será el partido que no le vote. Hay otro partido además de Cs el que tiene que impedirlo".