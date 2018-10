Cs pide retirar los honores a De Gispert tras otro tuit contra Arrimadas

Ciudadanos ha solicitado hoy al Parlament que retire el tratamiento de "muy honorable" a la expresidenta del Parlament Núria de Gispert, tras publicar otro tuit contra la líder de la formación naranja en Cataluña, Inés Arrimadas.

El pasado 3 de octubre, De Gispert, que es portavoz nacional de Demòcrates, publicó en su cuenta en Twitter un mensaje en contra de Arrimadas, a la que tildó de "inepta e ignorante".

"No sabe de economía, no sabe de inversiones, no sabe de nada. Y siempre hace un mismo discurso derrotista. ¡Se debe de encontrar muy mal en Cataluña! ¡Debe de añorar su pueblo! ¿Quién la obliga a estar aquí?", escribió De Gispert, que ya en noviembre de 2017 escribió un polémico tuit invitando a Arrimadas a irse de Cataluña, por el que se acabó disculpando.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha remitido a la Mesa del Parlament un escrito en el que solicita el "inicio del procedimiento de revocación del injustificado tratamiento de Muy Honorable del que está disponiendo actualmente" De Gispert.

Según el escrito de Ciudadanos, "es un grave ataque contra la dignidad del Parlamento de Cataluña que personas que aún siguen vinculadas a su nombre", como De Gispert, "realicen reiteradamente y de forma pública manifestaciones totalitarias, supremacistas y xenófobas que implican un discriminatorio rechazo a la diversidad y el pluralismo democrático de la sociedad".

En rueda de prensa, la diputada Lorena Roldán ha denunciado que cuando De Gispert "hace este tipo de comentarios contra Arrimadas los hace también contra un millón cien mil catalanes que votaron a Ciudadanos y contra todos aquellos ciudadanos que escogieron Cataluña como su tierra".