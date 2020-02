Cs cree que todavía es pronto para hablar de una coalición con PP en Cataluña

La líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña, Lorena Roldán, ha asegurado este sábado que todavía es "pronto" para hablar de una coalición electoral con el PP en Cataluña: "ni siquiera se han convocado elecciones".

En declaraciones a la prensa en Barcelona, Roldán ha indicado sin embargo que Cs "hará todo lo que esté en su mano" para que se pueda crear esta candidatura conjunta.

"Tenemos intención de sumar esfuerzos, creemos que tenemos que tener responsabilidad, altura de miras. Lo que pretendemos es ser generosos y que no se pierda ningún voto constitucionalista en territorios amenazados por el nacionalismo", ha explicado.

El PP y Cs han cerrado un acuerdo para presentarse conjuntamente a las próximas elecciones vascas del 5 de abril con una candidatura que lleve por nombre PP + Cs.

El acuerdo en Euskadi garantiza a la formación naranja dos puestos de salida en las listas electorales, mientras que el cabeza de lista será designado por el PP.

Roldán ha apuntado además que "no se entendería" que no se busquen acuerdos "transversales" en Cataluña "con todo lo que está pasando", unos acuerdos que no sólo serían con el PP sino que también incluyen a "entidades de la sociedad civil".

La también senadora ha arremetido contra la reunión que mantendrán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el catalán, Quim Torra, la próxima semana en Madrid y ha afeado al líder del ejecutivo central que vaya a recibir "con alfombra roja" a una persona que "ya no es presidente" de la Generalitat.

Ha insistido en que la mesa de diálogo entre ambos Gobiernos es "una mesa de chantaje" porque Torra sólo quiere hablar "de cómo y cuándo separar Cataluña de España".