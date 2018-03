Las parejas de Cuixart y Forn denuncian la presunta violación de la separación de poderes

Las parejas de Jordi Cuixart y Joaquim Forn denunciaron hoy ante la sede de Naciones Unidas la supuesta vulneración de los derechos de sus compañeros, en prisión preventiva por su papel en el referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña, y la presunta violación de la separación de poderes.

Txell Bonet y Laura Masvidal hicieron estas declaraciones a medios antes de su intervención en un acto paralelo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) titulado "Regresión de los derechos humanos en España".

"Venimos a denunciar las injerencias de la separación de poderes, como la violación de los derechos fundamentales de los presos, que en el caso de 'los Jordis' estaban ejerciendo su derecho a la manifestación", afirmó Bonet, pareja de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural.

"Estar aquí para nosotras es muy importante (...) es un grito de auxilio. Porque la prisión preventiva se ha justificado en resoluciones por motivos ideológicos, y parece mentira que en 2018 pase esto en un estado de la Unión Europea" (UE), afirmó a su vez Masvidal, esposa de Forn.

El juez emérito del Tribunal Supremo (TS) José Antonio Martín Pallín denunció que "un acto parlamentario, del cual se puede discrepar como todo país democrático, se haya criminalizado".

"Yo creo que el Tribunal Constitucional (TC) se está excediendo en sus atribuciones. Que yo sepa ningún otro tribunal constitucional tiene facultades sancionadoras como el español", agregó.

Una supuesta excepcionalidad española que también destacó el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) de Cataluña, Rafael Ribó, quien subrayó que la Comisión de Venecia ha criticado que el TC pueda separar cargos públicos electos.

"La Comisión de Venecia fue drástica en su opinión: el árbitro no puede ser el ejecutor".

La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del Derecho Constitucional.

Consultado el juez emérito sobre si considera que es posible que pueda ser elegido presidente de la Generalitat Jordi Sànchez -en prisión preventiva, y número dos de la coalición JxCat- Pallín explicó que existen precedentes.

Relató la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que autorizó a Juan Carlos Yoldi a presentarse a la sesión de investidura en el Parlamento Vasco a pesar de estar en prisión preventiva por supuesta vinculación con banda armada.

"La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Navarra dio autorización a Yoldi para presentarse a la investidura porque (si no lo hacía) no era Yoldi el afectado sino los electores, y el poder judicial no puede invadir el poder legislativo", concluyó.