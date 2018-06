Cuixart invita a Iceta a visitarlo: "Sería un placer mantener una conversación sincera"

El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha invitado al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, a visitarlo a la cárcel de Soto del Real (Madrid), ya que cree que "sería un placer mantener una conversación sincera" con él.

En una carta publicada este sábado en El Periódico y recogida por Europa Press, ha asegurado que siempre ha reconocido "el compromiso del PSC con el gran consenso de país que es el modelo de escuela catalana".

También ha recordado las visitas que ha recibido desde su encarcelamiento, como la del presidente del Parlament, Roger Torrent, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la del líder de Podemos, Pablo Iglesias, entre otros.

Cuixart ha destacado que con todos ellos se pueden "construir puentes de entendimiento, sin renuncias previas", y ha insistido en la necesidad de dialogar.

"El diálogo es un instrumento de construcción de sociedades maduras, basadas en el respeto absoluto a los derechos, las libertades y la democracia", ha reivindicado.

Además, ha reclamado que el acercamiento de los presos soberanistas a cárceles catalanas no se utilice como una concesión y que su liberación "no es moneda de cambio".

"El acercamiento de los presos no nos puede encegar: sería una mejora para nuestras familias, pero no nos olvidemos de que simplemente es cumplir la ley, en ningún caso una concesión válida en democracia. Nuestra libertad no es moneda de cambio", ha avisado.