Cuixart pide nuevos liderazgos: "No se puede gobernar desde prisión o exilio"

El presidente de Òmnium Cultural, el preso Jordi Cuixart, ha alertado hoy de que el mundo soberanista necesita nuevos liderazgos pues "no se puede gobernar un país desde la prisión o el exilio".

A pocas semanas de que arranque el juicio del "procés", Cuixart, en una entrevista en Catalunya Ràdio, ha confiado en que la defensa de los líderes soberanistas procesados probará que "todo esto es una farsa para defender la unidad de España y criminalizar al independentismo".

En cuanto a la unidad de estrategia de las fuerzas soberanistas, y al ser preguntado por si la sociedad civil debería impulsar una lista alternativa a los partidos, Cuixart ha evitado hablar de cuál sería la mejor fórmula.

Ha subrayado, no obstante, que "lo que es una evidencia es que son necesarios nuevos liderazgos", ya que "no se puede gobernar un país desde la prisión o el exilio, o no solo".

Cuixart ha evitado valorar qué debería hacer el soberanismo ante los presupuestos generales del Estado y solo se ha reafirmado en que "aquello que sea bueno para Cataluña, a la larga, lo será también para los presos, pero a la inversa, no lo tengo nada claro".