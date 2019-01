Cuixart propone a dos premios Nobel de la Paz como testigos del juicio

La defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, propone a 64 testigos para el juicio contra los líderes del 'procés', entre ellos dos Premios Nobel de la Paz, así como al expresidente catalán Artur Mas, el 'major' de los Mossos Josep Lluís Trapero y el senador del PP Ignacio Cosidó.

Así consta en el escrito de la defensa, al que ha tenido acceso Efe, en el que Cuixart -que permanece desde hace más de 15 meses en prisión procesado por rebelión- también propone el testimonio de otros políticos como el exalcalde barcelonés Xavier Trias, el tercer teniente de alcaldía de Barcelona, Jaume Asens, y el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà.

En su escrito, la defensa pide al Supremo que acepte también como testigos a Jody Williams y Ahmed Galai, Premios Nobel de la Paz en los años 1997 y 2015, respectivamente, que figuran entre los firmantes del manifiesto "Let Catalans Vote".

Junto a esos dos Premios Nobel, Cuixart reclama que declaren como testigos otros firmantes de los manifiestos "Let Catalans Vote" (Dejad votar a los catalanes) y "We Demand Justice and Freedom" (Pedimos justicia y libertad), entre ellos el filósofo Noam Chomsky o el historiador Paul Preston.

Otros testigos solicitados son el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, así como el secretario general de UGT en Cataluña, Camil Ros; el líder de CCOO en Cataluña, Javier Pacheco, o el coordinador del Pacto Nacional por el Referèndum, Joan Ignasi Elena.

Asimismo, Cuixart reclama la presencia en la sala del que fuera número dos de Trapero, el comisario Ferran López, y de otros cuatro miembros de la policía catalana.

La defensa de Cuixart también solicita que se cite como testigos a diversos observadores internacionales de las votaciones del 1 de octubre, voluntarios de la ANC que estuvieron presentes en las concentraciones del 20 de septiembre frente a la conselleria de Economía y al relator especial de las Naciones Unidas David Kaye, que pidió que no se acusase de rebelión a los líderes independentistas procesados.