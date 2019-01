Cuixart llama al soberanismo a "no perder energías en mirarse de reojo"

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en prisión preventiva en la cárcel de Lledoners (Barcelona), ha hecho un llamamiento a las fuerzas soberanistas a "no perder energías en mirarse de reojo" y ha pedido "unidad desde la diversidad y la generosidad de los unos con los otros".

En una entrevista por escrito con Efe, Cuixart ha remarcado que "el soberanismo es rico porque es plural, y esta es una de sus grandes fortalezas".

"Sabemos que todo lo que hemos avanzado ha sido posible porque lo hemos hecho insobornablemente unidos. No podemos perder energías en mirarnos de reojo", ha subrayado Cuixart, que ha dejado claro que Òmnium no entrará "nunca en cuestiones de listas ni de partidos", porque aspira a representar a "todos", y no a una "parte".

"Desde Òmnium estamos convencidos de que hay que ser más, seguro, pero también más determinados y sobre todo muy coherentes entre lo que se dice y lo que se hace. El límite de la acción política no puede ser ni las amenazas de violencia por parte del Estado ni la cárcel", ha reflexionado.

En su opinión, el "gran consenso" en la sociedad catalana está en torno a un referéndum "acordado, vinculante, tolerado o bajo el auspicio internacional", aunque "no podemos renunciar a nada, siempre que sea pacífica y democráticamente".

Según Cuixart, hay una "voluntad descarada del Estado español para incubar el virus de la violencia en el seno de un movimiento que es y ha sido siempre pacífico", por lo que ha pedido al independentismo "seguir actuando con inteligencia y perseverancia".

Para Cuixart, "violencia es que una persona se lance desde un balcón porque la desahucian, o la lacra de los asesinatos machistas", o "el artículo 8 de la Constitución española, que reserva al ejército la preservación de la unidad de España", o también "movilizar a 8.000 policías para venir a apalear a población civil por llevar una papeleta en la mano".

"Nosotros somos víctimas de la violencia y siempre la hemos condenado. ¿O no es violencia el castigo a mi hijo, que siendo un bebé y para poder verme durante poco más de 45 minutos una vez por semana hizo más de 50.000 kilómetros en un año?", ha añadido.

Por otra parte, sobre el diálogo relanzado entre el Govern de Quim Torra y el Ejecutivo de Pedro Sánchez en la reunión celebrada en Barcelona el pasado 20 de diciembre, ha dicho que el hecho de que "hablen siempre es bueno, faltaría más".

"Diálogo sin pedir renuncias a nadie, es lo que hemos defendido siempre. Estamos ante un conflicto político de magnitudes históricas, el más grave desde la muerte del dictador, y sólo avanzaremos y encontraremos soluciones desde la empatía y el coraje", ha destacado.

No obstante, ha considerado "una provocación en toda regla" el Consejo de Ministros convocado en Barcelona el pasado 21 de diciembre, justo "un año después de las elecciones impuestas" por el artículo 155 de la Constitución.

Sobre el recorrido y la profundidad que puede tener este diálogo entre gobiernos, ha indicado que los presos no son "moneda de cambio de nada", sino "palanca de transformación democrática".

Por ello, "todo lo que sea bueno para Cataluña lo será para los presos, al revés no tengo ninguna certidumbre", ha agregado.

En un mensaje a determinados sectores de la izquierda, Cuixart ha hecho hincapié en que frenar a la extrema derecha "es una obligación de cualquier demócrata del Estado y todos deben asumir la responsabilidad que les toca, comenzando por dejar de decir que el soberanismo ha hecho despertar al fascismo", una afirmación a su juicio "de una gravedad histórica, del todo execrable".

"Hoy todos somos víctimas del fascismo y la intolerancia. Combatirlo no admite negociaciones ni matices. El mensaje del 'No pasarán' es un grito universal contra el fascismo, para que no se vuelvan a repetir nunca más aquellos crímenes contra la humanidad y siempre defenderemos el derecho a decidirlo todo, de todo el mundo", ha recalcado.

Según Cuixart, "el PP ha ido imponiendo" en la sociedad española "un relato que sitúa el origen de todos los males en Cataluña y, desgraciadamente, una parte muy importante de artistas y de intelectuales del Estado han negligido su función de plantar cara al discurso anticatalanista y han mirado hacia otro lado".

"Seguimos trabajando para buscar puntos de entendimiento y complicidad con el resto de pueblos de España y poder revertir esta grave situación", ha apuntado.