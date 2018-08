Culminan los registros a Fernández con un operativo en la casa donde murió Kirchner

Con un operativo en la casa donde murió el expresidente argentino Néstor Kirchner en 2010, la Policía culmina hoy los registros a los domicilios de su viuda, la también exmandataria Cristina Fernández, ordenados por un juez para buscar pruebas en un caso en el que está acusada de recibir sobornos.

Tras los operativos del jueves en la vivienda de Fernández en Buenos Aires, que se prolongó doce horas, y en su casa de Río Gallegos (provincia meridional de Santa Cruz), un dispositivo encabezado por la Policía Federal de Argentina llegó hoy a su chalet de El Calafate, muy próximo al glaciar Perito Moreno, uno de los puntos más turísticos del país.

"¡Circo, circo!", "¡No tienen ni idea de lo que es la Justicia!" o "¡Macri, pedazo de vendepatrias!", fueron algunos de los gritos que varios seguidores de la actual senadora profirieron a la llegada de la comitiva, que, además de agentes policiales, está integrada por miembros del Fisco y un equipo de perros.

Según pudo verse en imágenes difundidas por televisión, al acceder a lugar los efectivos iban acompañados de dos jóvenes que actúan como testigos al azar del procedimiento, cuya duración se desconoce.

Cristina Fernández, quien presidió Argentina entre 2007 y 2015 y que en estos momentos no está en la casa, ha dormido las dos últimas noches en el piso de su hija Florencia en Buenos Aires, donde este jueves celebraron el tercer cumpleaños de su nieta Elena.

De los registros de ayer no han trascendido detalles, aunque desde el peronismo kirchnerista alertaron de supuestas irregularidades en torno a los mismos y mostraron preocupación por la seguridad de su líder.

"Sabemos de los equipos que adquirió el Gobierno nacional (de Mauricio Macri) de cámaras y escuchas. Hace más de seis horas que entraron con valijas y echaron al abogado defensor del lugar (el apartamento de Buenos Aires). ¿Cómo puede volver a vivir la expresidenta ahí?", indicó la víspera la bancada de senadores del kirchnerismo.

El juez Claudio Bonadio ordenó los registros para buscar pruebas en la investigación en la que Fernández está imputada por encabezar, supuestamente, una "asociación ilícita" compuesta por exfuncionarios que, como ella, están acusados de haber recibido millonarios sobornos de parte de empresarios -también imputados- que se beneficiaron con contratos de obras en los Ejecutivos kirchneristas.

A pesar de que hace varias semanas que Bonadio ordenó los registros, estos no se han realizado hasta ahora por requerir el magistrado de la autorización del Senado (Fernández, como legisladora, tiene inmunidad), un visto bueno que llegó el miércoles tras un intenso y polémico debate parlamentario.

La vivienda de El Calafate -un amplio chalet de dos pisos y varias habitaciones rodeado de un extenso jardín- fue donde el 27 de octubre de 2010 un paro cardiaco acabó con la vida del marido de Fernández, Néstor Kirchner, quien presidió Argentina de 2003 a 2007.

En una extensa carta abierta divulgada en su cuenta de la red social Facebook, la exmandataria avaló el martes pasado que el Senado permitiera los operativos de Bonadio para acabar "de una vez por todas" con el "show" montado alrededor de unos "allanamientos (registros) sin fundamentos".

En ese texto, entre otras disposiciones, Fernández pidió al magistrado que no rompiera "nada" en sus casas y dispusiera el uso de los "instrumentos técnicos necesarios" para escanear paredes sin necesidad de romperlas.

"En esta solicitud no me moviliza sólo impedir el daño material que puedan llegar a ocasionar. Es que, en mi casa de El Calafate, el 27 de octubre de 2010, se produjo el momento más doloroso de mi vida y por lo tanto su preservación tal como está es, para mí y para mi familia, muy importante", concluyó la ex jefa de Estado.

Según dijo cuando era presidenta, El Calafate es su "lugar en el mundo".

La casa registrada hoy está separada apenas por un arroyo de Los Sauces, el hotel propiedad de la familia Kirchner -actualmente cerrado- que también fue objeto de investigación por presuntos negocios irregulares con empresarios.