Cunillera: El Gobierno va a la Comisión Bilateral con una propuesta inclusiva y abierta

La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha asegurado hoy que la Moncloa irá a la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat con una propuesta "inclusiva y abierta", y ha evidenciado su "compromiso" para que vuelvan a Cataluña empresas que se marcharon a raíz del 1 de octubre.

Cunillera es una de los miembros de la parte del Gobierno que ya preparan y participarán en esa reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, que se prevé que se reúna antes de acabar este mes de julio, después de no haberse convocado desde 2011.

En declaraciones a Efe, la dirigente socialista ha explicado que el Gobierno acudirá a esa cita con la Generalitat con una propuesta de orden del día que será "muy inclusiva, muy abierta y muy de hablar de los temas que los ciudadanos necesitan que se encuentre una solución".

"Esa es nuestra propuesta. Se me hace muy difícil pensar que la contraparte, la Generalitat, no esté de acuerdo en que hablemos de estos temas. Estoy segura que encontraremos un orden del día en el que todos estaremos cómodos", ha dicho la delegada del Gobierno.

A su juicio, hay que "recuperar el tiempo perdido" y rehacer la "confianza rota" entre ambas administraciones tras siete años sin reunirse en ese marco bilateral. "¿Nunca nadie en esos años sintió la necesidad de sentarse a hablar? -ha lamentado-. Es la demostración más clara del grado de confrontación e incomunicación en el que se habían instalado ambos gobiernos".

Por ello, el "solo hecho de que se reúna la Comisión Bilateral ya es un éxito, es un avance", ha opinado, así como la evidencia de que "la política ha vuelto y ha vuelto para quedarse".

Cunillera ha sido preguntada sobre si, entre otros aspectos en la reunión, el Gobierno estaría dispuesto a estudiar la derogación del decreto que facilita la marcha de empresas de Cataluña, una medida que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó después del referéndum independentista del pasado 1 de octubre, declarado ilegal.

Tras recordar que ese decreto se impulsó cuando "las empresas ya se estaban yendo", Cunillera ha declarado: "Si queremos hablar seriamente del tema de las empresas que se fueron y que puedan querer volver, se debe ir a las causas que determinaron que esto pasara".

"El decreto es una parte, más importante o menos. Pero si queremos hablar en serio de que vuelvan, debemos hablar tan en serio de por qué se fueron. ¿Qué pasó para que empresas importantes de nuestro tejido productivo, económico y social se fueran? Si no hacemos bien el análisis de por qué pasó esto, sin buscar culpas de nadie o buscando las culpas de todos, no haremos bien el análisis de qué podremos ofrecerles para que vuelvan", ha señalado.

Y si, tras hacer ese análisis, "se acaba concluyendo" que se debe retirar el decreto, "ya lo veremos", ha apuntado. "A lo mejor tenemos que hacer otros mecanismos, ya veremos. Pero si olvidamos este análisis, podemos cometer otra vez los mismos errores. Y el pueblo catalán no se lo puede permitir", ha advertido.

Cunillera ha dejado claro en este sentido que su "obligación" y "compromiso firme" es que "Cataluña sea un país de acogida, donde quieran venir ciudadanos y empresas", y que "vuelva a ser atractiva para estas empresas (que se fueron) u otras, y que sientan que es un espacio donde pueden invertir y crear puestos de trabajo".

Por otro lado, se ha mostrado "bastante sorprendida" ante el hecho de que el gobierno catalán y su vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, decidieran no asistir a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una ausencia "para nada irrelevante".

"Me hubiera gustado, como catalana, que mi gobierno hubiera ido a defender que hubiera más dinero para Cataluña, porque es una necesidad importante", ha admitido, aunque ha recordado que en la reunión preparatoria de ese CPFF "sí que fue un técnico de la Generalitat".

Por último, sobre si el rey Felipe VI debe asistir el 17 de agosto al homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils, Cunillera ha considerado que "un acto de homenaje a unos atentados tan brutales es un acto de memoria, reparación y recuerdo a las víctimas que murieron y las que quedaron".

Un homenaje, ha agregado, que "ha de estar impregnado de respeto, cariño, compasión y solidaridad, unas cosas a las que están llamados todos los ciudadanos, no solo los de Cataluña".

"Me parece que nadie sobra. En un ámbito de este tipo, de este compromiso, cariño y respeto, no sobra nadie, desde el jefe del Estado a ningún ciudadano del pueblo español. Nosotros no somos los que organizamos, pero me gustaría que estuvieran todos", ha concluido la delegada del Gobierno en Cataluña.