Cunillera reclama una Diada para todos: "No me resigno a pensar que la patrimonialización sea irreversible"

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Cunillera ha asegurado que el independentismo "no podrá impedir" que se sienta identificada en la jornada de la Diada y frente a actos que "excluyen" a una parte ha apostado por una fiesta inclusiva.

"Hoy tenemos actos que han excluido a una parte, pero más pronto que tarde esto va a cambiar y vamos a tener una Diada en la que todos nos sintamos reconfortados", ha subrayado, apostando por una jornada de reflexión sobre la lengua, la historia y los valores catalanes y en la que se pueda pensar "cómo avanzar".

DEFIENDE DIÁLOGO CON LA GENERALITAT

Preguntada por la falta de respuesta por los partes de los no independentistas, Cunillera ha resaltado que no se "resigna" a aceptar la situación y ha destacado el trabajo del Gobierno para lograr un clima de diálogo. "No me resigno a pensar que la patrimonialización sea irreversible y trabajo todos los días para que repensemos la deriva en la que nos encontramos", ha señalado.

Según la delegada del Gobierno, aunque los actores políticos tratan de aprovechar "algunas situaciones" en Cataluña y el diálogo entre el Ejecutivo y la Generalitat se critica, los trabajos conjuntos sobre "temas candentes" van avanzando. "Sería bueno crear un ámbito de tolerancia, de respeto al adversario porque si no es difícil construir", ha subrayado.

"O se pone capacidad de dialogo para el entendimiento o no avanzaremos", ha recalcado Teresa Cunillera.