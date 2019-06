Jácome (DO), regidor de Ourense con los votos de PP: "La Alcaldía es más importante que un relevo en la Diputación"

El líder de Democracia Ourensana (DO), Gonzalo Pérez Jácome, ha sido investido alcalde de Ourense en primera votación gracias a los siete ediles de su formación y a los siete del PP, con los que ha sumado la mayoría absoluta de cara a formar un gobierno de coalición.

Su investidura se produce menos de 24 horas después de la firma de un acuerdo con el PP de modo que DO dará su apoyo para que José Manuel Baltar continúe como presidente de la Diputación. "La Alcaldía es más importante que producir un relevo en la Diputación", ha valorado el recién electo regidor ourensano, en declaraciones a los medios a la salida del pleno de constitución de la corporación.

De este modo, Jácome se ha convertido en alcalde gracias a los votos del partido contra el que llegó a proferir fuertes críticas e, incluso, insultos, tanto en los últimos años como en la campaña para las municipales, y en especial hacia el propio Baltar. En este sentido, el líder de DO justifica el acuerdo en que expulsar al líder popular provincial era un objetivo "secundario", mientras que "el primario" era hacerse con la Alcaldía.

"Tal y como se dieron las combinaciones, fue imposible conseguir los dos objetivos. (...) Ser alcalde de Ourense es más importante que producir un relevo en la Diputación, porque a lo mejor se producía un relevo que no significaba que Ourense iba a mejorar", ha explicado.

En este contexto, ha criticado la postura del PSOE de Rafael Rodríguez Villarino --ganador de los comicios en la ciudad de As Burgas con nueve ediles--, a quien DO llegó a plantear un pacto similar al que mantienen con los populares, también con Jácome como alcalde, con el objetivo de echar a Baltar y que la Diputación fuese dirigida por los socialistas.

"Al PSOE, cegado en una absoluta ambición y haciéndole honor el refrán 'la avaricia rompe el saco', le dimos varios avisos. Y este señor (Villarino) no entendió los avisos, quería todo para él. Todo el poder para el soviet", ha censurado.

CONSTITUCIÓN CON NORMALIDAD

La corporación local se ha constituido en un ambiente de normalidad y sin grandes sorpresas después de que ya fuese conocido el acuerdo DO-PP. Eso sí, a la llegada de Jácome al Consistorio, algún viandante le ha llegado a gritar: "No tienes vergüenza".

En su discurso de toma de posesión, el recién nombrado alcalde ha hecho referencia a que su investidura se produce "al límite", con un pacto con los populares firmado el día anterior a la constitución de la corporación.

Asimismo, Jácome ha recordado que DO se fundó "hace 18 años" y que es justo en esta "mayoría de edad" cuando se hace con la Alcaldía. También ha aprovechado para asegurar que es "la primera vez en la historia de la democracia" de España que un partido independiente se hace con el bastón de mando en una capital de provincia. "Es un hito, lo es", ha recalcado.

"Desde ayer he recibido cientos de felicitaciones, he hablado de lo difícil que fue llegar hasta aquí. Muchos me decían 'felicidades', y yo pensaba '¿por qué?'", ha confesado, puesto que para él esto "no es cumplir ningún sueño", sino que este reto "personal", a los ourensanos "les va a dar igual".

UNA CIUDAD "MORIBUNDA"

"Lo que importa es cambiar sus vidas", ha expresado, al tiempo que ha reiterado algunas de los que son sus grandes propuestas para la ciudad: "Las primeras escaleras mecánicas, el parque acuático y el parque de inteligencia artificial. En ese momento me sentiré realizado".

Así las cosas, como nuevo regidor se ha marcado dos objetivos que radican en que "en Ourense se pueda vivir", ya que, según sus palabras, la urbe está "moribunda" después de los últimos cuatro años. "Ser alcalde no sirve de nada si no transformamos la ciudad", ha abordado.

El pleno de constitución ha comenzado con la formación de la mesa de edad con el concejal popular José Mario Guede Fernández, como presidente por ser el más mayor; y el socialista Borja López Trigás, como secretario por ser el más joven.

"JURAR" O "PROMETER"

Diversas han sido las fórmulas utilizadas para acatar la Constitución y tomar posesión como concejal. Unos, como el alcalde saliente, Jesús Vázquez Abad, han utilizado la fórmula de "jurar" la Carta Magna, mientras que la mayoría, entre ellos Jácome y Villarino, han preferido "prometer".

Aunque casi todos han utilizado una fórmula estándar, el candidato socialista a la Alcaldía se ha decantado por prometer su cargo "por la regeneración de la vida política en la ciudad y en la provincia".

La forma más característica ha sido la de la concejala del BNG Ruth Marina Reza, quien ha acatado la Constitución y lealtad al Rey "por imperativo legal" --igual que su compañero y cabeza de lista del Bloque, Luís Seara--, y además ha prometido que defenderá "los derechos e intereses generales de los vecinos de Ourense, por la memoria de Rosalía, Castelao y Bóveda".

VOTACIÓN DE INVESTIDURA

Una vez los concejales tomaron posesión, se procedió a la votación con los dos únicos candidatos: el líder de DO, Gonzalo Pérez Jácome, y el candidato del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino. Han declinado presentar candidatura el exregidor Jesús Vázquez Abad, el candidato de Ciudadanos, José Araújo, y el del BNG, Luís Seara.

Aunque los primeros votos fueron para el socialista, que consiguió un total de 11 apoyos --los de su partido más otros dos--, finalmente Jácome consiguió los 14 votos con los 7 su formación y otros 7 de los populares. Hubo dos abstenciones.

Cuando fue proclamado el alcalde, los únicos aplausos se han producido desde el público del salón de plenos y la bancada del propio grupo de DO. Los populares han optado por no celebrar la proclamación.