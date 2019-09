Damborenea (PP): "Crispamos por no ser nacionalistas, porque hemos sobrevivido a los que nos han intentado eliminar"

El parlamentario del PP Antón Damborena ha señalado que en Euskadi "si no eres nacionalista crispas". "Quizá crispamos porque hemos sobrevivido a los que nos han intentado eliminar durante estos años", ha denunciado.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, representantes de los partidos políticos vascos se han referido a la iniciativa presentada por EH Bildu en el Parlamento vasco en la que se recuerdan actos de PP, Ciudadanos y Vox durante pasadas campañas y se pide que el Parlamento exija que "no utilicen" en campaña electoral "el territorio vasco" con el objetivo de obtener votos "fuera de aquí, y que no tensionen en la convivencia causando incidentes o momentos violentos".

En este sentido, el parlamentario del PP Antón Damborenea ha señalado que "a los nazis les crispaba que hubiera judíos y lo solucionaron eliminando a varios millones".

"Yo debo ser de los que crispan solo por existir... Recuerdo que en la campaña de 1994 debíamos crispar mucho también porque la empezamos con una bomba que nos pusieron en Gernika y así hasta hoy. Aquí si no eres nacionalista crispas. Crispamos porque no somos nacionalistas y no lo vamos a ser nunca. Quizá crispamos porque hemos sobrevivido a los que nos han intentado eliminar durante estos años", ha denunciado.

Por todo ello, ha sostenido que la propuesta de EH Bildu es "una fascistada" porque los que "organizaron los líos" en actos de Vox y Cs "fueron los de Bildu". "¿Por qué vais a un mitin de Cs?", ha interpelado Damborenea al representante de EH Bildu Iker Casanova.

"¿Qué ha crispado Pablo Casado? ¿Por ser del PP? Os vamos a seguir crispando todo lo que podamos. Lo único que espero es que la mesa del Parlamento no admita semejante fascistada que atenta a los derechos fundamentales de cualquier persona", ha finalizado.