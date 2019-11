Dan el último adiós a uno de los fallecidos en una pelea postelectoral en Bolivia

Familiares y amigos del boliviano Marcelo Terrazas, uno de los dos fallecidos esta semana en Bolivia en los disturbios posteriores a las elecciones del pasado 20 de octubre, le dieron el último adiós este viernes en un emotivo acto religioso.

El cuerpo de Terrazas fue velado desde la noche del jueves en la ciudad oriental de Santa Cruz, cerca de la emblemática estatua del Cristo Redentor.

El féretro se colocó en un altar que evoca a los templos de las misiones jesuíticas en los pueblos de la Chiquitania cruceña, con enormes pilares tallados en madera, que se construyó cerca del Cristo cuando el papa Francisco llegó a Bolivia en 2015.

Tras la misa, sus allegados llevaron a hombros su ataúd, en medio de cánticos religiosos y detonaciones de petardos, hasta el carro funerario que lo trasladó a un cementerio en las afueras de la ciudad para su entierro.

Uno de los hijos del fallecido que lleva el mismo nombre de su padre dijo a los medios que, una vez que concluya su luto, volverá a las manifestaciones en Santa Cruz "para poder lograr la victoria que todo boliviano desea".

"No aflojemos, no podemos aflojar en estos momentos, es cuando más unidos tenemos que estar. Que una muerte no nos asuste, yo siendo el afectado lo digo, no me asusta, me da más convicción y ánimos para que la muerte de mi padre no sea en vano", sostuvo Marcelo Terrazas hijo.

Santa Cruz cumple diez días de una huelga ciudadana con bloqueos callejeros por las denuncias de un supuesto fraude en los recientes comicios generales para favorecer al presidente boliviano, Evo Morales, aspirante a un cuarto mandato consecutivo hasta 2025.

Terrazas, junto a Mario Salvatierra, son las dos víctimas mortales que hasta el momento se han cobrado los disturbios en varias ciudades bolivianas que protestan contra el supuesto fraude electoral.

Ambos murieron el miércoles al recibir disparos de arma de fuego en medio de un enfrentamiento entre detractores y afines al presidente Morales en la ciudad de Montero, a unos 50 kilómetros de Santa Cruz, en el que también resultaron heridas seis personas.

Bolivia atraviesa una crisis política y social desde las pasadas elecciones del 20 de octubre, en las que el órgano electoral dio por vencedor a Morales, pero la oposición denuncia que hubo un fraude a su favor en el cómputo de votos.

Morales llamó el jueves tanto a sus seguidores como a los opositores a cesar las movilizaciones violentas, en espera de que una auditoría iniciada durante esa jornada por la Organización de Estados Americanos (OEA) investigue las denuncias de fraude.

La oposición política y los movimientos cívicos contrarios al Gobierno rechazaron la tregua y la auditoría, al considerar que sólo servirá para validar el supuesto fraude.

Estos sectores han dejado de pedir una segunda vuelta entre Evo Morales y el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), el segundo más votado, y ahora demandan que se anulen las elecciones y se convoquen nuevos comicios.