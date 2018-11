Dani Mateo declara el lunes ante el juez por sonarse la nariz con la bandera

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha citado a declarar este lunes como investigado al humorista Dani Mateo por sonarse la nariz con la bandera de España en una escena del programa "El Intermedio" de La Sexta.

Fuentes jurídicas informan de que el juez ha acordado su citación tras admitir la denuncia que la organización Alternativa Sindical de Policía presentó ante el Juzgado de Guardia de Madrid por un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España o sus Comunidades efectuado con publicidad y un delito de odio.

En un programa de "El Intermedio" de La Sexta, Mateo interpretó un "sketch" en el que, mientras leía el prospecto de un medicamento antigripal, estornudaba y se sonaba la nariz con la bandera de España.

"Perdón, perdón ¿qué he hecho? Yo no quería ofender a nadie. (...) No quería ofender ni a los españoles, ni al Rey ni mucho menos a los chinos que venden estos trapos. No, trapo, no, trapo tampoco", decía en el vídeo.

Su emisión suscitó tantas críticas y polémica que La Sexta decidió retirar el "sketch" de la web al día siguiente, tras detectar que había gente que se había podido sentir molesta y ofendida.

Incluso la Guardia Civil se refirió a este asunto en Twitter, diciendo que no respetar la bandera "no es humor, es ofender gratuitamente a los que la sienten con orgullo y a los que han entregado su vida y esfuerzo en pos de los valores de paz y libertad que representa".

Como respuesta, Dani Mateo defendió el valor del humor y de la risa y criticó que las banderas puedan ser más importantes que las personas, tras las críticas recibidas por el "sketch".

"Sólo quería recordaros que, mientras nos reímos, no nos pegamos y eso es bueno. Muy bueno. En la guerra no hay risa", indicó el humorista en Twitter.

El pasado 8 de noviembre, el Teatro Olympia de Valencia canceló las representaciones previstas para el 23 y 24 de noviembre después de recibir amenazas de colectivos de extrema derecha que protestaban por el "sketch", y el pasado 21 de noviembre la dirección del Palau de la Música de Valencia y los artistas Dani Mateo, Raúl Cimas y JJ Vaquero acordaron aplazar al 9 de febrero la representación de la obra "Nunca olivaremos".