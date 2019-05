Daniel Portero teme que Ternera "cumpla una condena no muy larga" y afirma que Sánchez "está hipotecado con Bildu"

La preocupación de Portero viene porque la causa francesa no parece que vaya a ser muy prolongada, "posiblemente puedan ser tres años en la cárcel, como mucho" ha declarado. Además, ha explicado que en España la implicación que tiene Ternera es "por haber sido jefe y permitir los atentados de ETA", por lo que afirma que la autoría material de este individuo "va a ser dificl de demostrar".

En este sentido, el presidente de Dignidad y Justicia ha reclamado este jueves en una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, que la Fiscalía añada las actas de negociación de ETA a las causas de lesa humanidad y de la casa cuartel de Zaragoza, ya que ahí viene definido "el papel como jefe del aparato político" que era Josu Ternera.

Además, Portero ha mostrado su desconfianza hacia el Gobierno de Pedro Sánchez porque se le "asemeja mucho" al de Zapatero, que no detuvo a Ternera durante las negociaciones con ETA "porque no quiso". Así pues, demanda que sean el PP y otros partidos los que lideren la causa "para que esto no se convierta en una merienda" cuando cumpla su condena en Francia.

Por último, ha mostrado su indignación al afirmar que todavía hay "casi 400 asesinatos sin resolver" de la banda terrorista. Sin embargo, se ha mostrado confiado al reconocer que la Fiscalía está llevando a cabo el "trabajo incansable de pedir la extradición inmediata" de Ternera por las causas de lesa humanidad y de la casa cuartel de Zaragoza. "Por lo menos, tener claro que este individuo no se va a escapar", ha sentenciado.