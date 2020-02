Darias sobre Cataluña: la justicia no puede dar respuesta a la política

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha señalado este jueves en relación al conflicto catalán que "la justicia no puede dar respuesta a la política" y ha defendido la mesa de diálogo porque es lo que quiere la gente, también en Cataluña.

"Estamos aquí por un fracaso colectivo" ha dicho la ministra en una comparecencia en el Congreso en la Comisión de Política Territorial donde la mesa entre gobiernos para la resolución del conflicto catalán, de la que forma parte, ha acaparado gran parte de las intervenciones de los grupos parlamentarios.

"Es tan constitucional el inmovilismo que practicó el PP como la apuesta de diálogo del Gobierno de coalición, pero el inmovilismo nos llevó a mayor grado de desafección y frente a eso la justicia no puede dar respuesta a la política", ha subrayado la titular de Política Territorial.

Darias ha insistido en que "la justicia tiene su ámbito pero la política también" y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere "ocupar y liderar" ese espacio político y encontrar cuanto antes "un mínimo común de entendimiento con todos".

La titular de Política Territorial ha garantizado que "la ley es la condición y el diálogo, el camino". Un camino que, ha dicho, tiene como objetivo "avanzar para estar juntos. Diálogo sí, pero ley también".

Ante este discurso, el diputado del PP Vicente Betoret ha proferido duras críticas. Ha dicho que la mesa es "una mentira que se ha cargado la dignidad democrática". Dignidad, ha dicho, que "Sánchez como personaje maquiavélico no conoce porque para él, el fin justifica los medios".

El diputado popular ha acusado al Gobierno de organizar "la mesa de los rufianes" que ha tildado de "farsa" porque lo que pretende "el lado catalán no es negociable" y por "legitimar a los golpistas"

Además, ha reprochado a los socialistas que den por hecho que los interlocutores catalanes en la mesa representen a los millones de catalanes que se sienten españoles.

También el diputado de Vox Emilio del Valle ha recriminado a la representante del Gobierno las "cesiones" a los independentistas y ha mostrado su preocupación porque el Gobierno se haya colocado en la "equidistancia entre la Constitución y los que la vulneran, y todo por un puñado de votos".

En la misma línea se ha pronunciado el diputado de Cs Guillermo Díaz que se ha comprometido a "fiscalizar" los trabajos de una mesa, que ha calificado de "perversa" para la igualdad de los españoles.

En el sentido contrario, el diputado de JxCat Ferran Bel ha valorado el encuentro pero ha admitido que si finalmente "no sirve para el acuerdo y no hay soluciones, no habrá servido para nada" porque "genera ilusión a corto plazo pero frustración a la larga".

También el diputado de En Comú Jaume Asens ha admitido que "si la política no gana y no es útil, fallaremos en todo". No obstante, Asens ha valorado la reunión por lo que supone de "dejar atrás" la judicialización del conflicto.

Para la diputada de ERC Carolina Telechea, "la mesa de ayer fue un hecho extraordinario cuando debería ser ordinario" y ha recordado que hasta ahora el Gobierno de España se había escondido tras los tribunales, en lugar de hacer política.

En su turno, la diputada de Bildu Mertxe Aizpurua ha ido un paso más allá y ha pedido un referendo porque "los referendos no fracturan, lo que fractura es el inmovilismo".