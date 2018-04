Dastis señala que el retorno de los embajadores de España y Venezuela se producirá "en los próximos días"

Así lo ha asegurado Dastis, en declaraciones a los medios durante un acto en Las Palmas de Gran Canaria, donde matizó que no se van a restablecer las relaciones diplomáticas porque "no" las ha roto "nunca".

"No vamos a restablecer las relaciones diplomáticas porque no las hemos roto nunca. Únicamente el Gobierno de Venezuela decidió declarar persona non grata al embajador español y nosotros tuvimos que responder de manera recíproca", apostilló.

Sin embargo, admitió que tanto el ministro de Exteriores venezolano como él, querían "restablecer el diálogo en todos los niveles", lo que permitirá el retorno de los embajadores que, apuntó, "se hará en los próximos días".

Asimismo, indicó que tratarán, "como siempre", de mantener el diálogo que, insistió, "siempre" ha entendido que "es importante para favorecer una salida dialogada, pacífica y democrática a la crisis en Venezuela".