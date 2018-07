David Bonvehí: "Si eres del PDeCAT tienes que ser de la Crida, por tanto, participad"

El recién elegido presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha llamado a la unidad del partido en su primera intervención tras asumir el cargo y ha llamado a sus asociados a inscribirse en el proyecto político que impulsa el expresidente Carles Puigdemont, la Crida Nacional per la República, al que el partido ha acordado sumarse.

"Se puede ser del PDeCAT y ser de la Crida. Es más, si eres del PDeCAT, tienes que ser de la Crida, por lo tanto, participad", ha clamado en la clausura de la Asamblea Nacional del partido en la que se ha impuesto a otra candidatura con el 65% de los votos.

La otra candidatura solo se presentó para exigir votar uno a uno a los miembros de la lista de consenso pactada entre los afines a la antigua dirección y los críticos alineados con Puigdemont, que ha ganado el Congreso.

"Soy consciente de que tenemos un 65% y por qué ha pasado. Porque hay cosas que no hemos hecho bien. Hay gente que me ha dicho que me votaría pero que éticamente no puede hacerlo hoy, porque está de acuerdo conmigo pero no con cómo hacemos las cosas. La otra candidatura reclamaba listas desbloqueadas. Yo lo comparto, pero las cosas son lo que son", ha afirmado el nuevo presidente sobre el devenir del Congreso.

Bonvehí se refería a la forma de actuar de los partidos políticos --concretamente del suyo durante esta Asamblea-- que cree que se tienen que cambiar y sobre esa forma de actuar, ha concretado: "Yo he sido colaborador y víctima de lo que es un partido político, pero hay herramientas que hay que cambiar".

EVOLUCIONAR EL PDECAT

Del PDeCAT ha destacado su capital humano y lo ha definido como una herramienta bien ordenada en la que todos los inscritos pueden "hacerla evolucionar" si así lo deciden.

En este punto, y en referencia a la Crida, ha subrayado el concepto de "soberanía" de los asociados, algo que cabe destacar atendiendo a que los partidarios de no disolver el partido en el proyecto de Puigdemont han fijado un punto de la ponencia del partido que estipula que, para que eso pase, ante hay que hacer una consulta a la militancia.

En cuanto a los dos años del partido que ha liderado junto a Marta Pascal, ha destacado la buena labor realizada desde la cúpula y ha dicho no arrepentirse de haber respaldado la aprobación de la ley del referéndum y de transitoriedad jurídica en el Parlament, aunque ha confesado que él era partidario de votar "después del referéndum" esta última.

LAS DUDAS DE PUIGDEMONT

Ha repasado los siguiente pasos realizados por el Govern desde entonces hasta llegar al 10 de octubre cuando Puigdemont decidió no convocar elecciones: "En esas horas tuvo que pasarlo muy mal, pero nosotros, el PDeCAT, aunque cada dos horas cambiara de opinión, siempre estuvimos de acuerdo con él".

El nuevo presidente ha llamado a la unidad, no solo a la interna, sino también a la externa y ha tendido la mano ha abordar la autodeterminación de Cataluña con el PSC, a los comuns, a la CUP, a Demócrates y, especialmente, a ERC.

Ha pedido dar pasos adelante que considera que "deben estar mínimamente pactados con el resto de fuerzas independentistas" y a llamado a acordar estrategias con ERC no solo desde el Govern sino también desde los partidos.

Ha explicado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, le ha asegurado que el ejercicio de autodeterminación que quieren para Catalunya no está tan lejos.