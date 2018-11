David de Miranda: La cogida de Toro va a marcar mi trayectoria como torero

El diestro onubense David de Miranda ha asegurado hoy que la cogida sufrida en agosto de 2017 en la localidad de Toro (Zamora), que lo mantuvo fuera de los ruedos un año, "va a marcar mi vida y mi trayectoria como torero" debido, fundamentalmente, a "los momentos angustiosos que viví".

Lo ha hecho en San Juan del Puerto (Huelva) donde ha abierto, en el teatro municipal 'Juan Alonso de Guzmán', el VII Ciclo de Conferencias Taurinas 'El Castoreño' con una charla que ha llevado por título 'El heroico retorno'.

Durante la misma, que ha sido conducida por el periodista Manuel Jesús Montes, el diestro ha desgranado lo que ha supuesto la vuelta a los ruedos del matador, tras su terrible cogida, por un toro de Sánchez Urbina en el festejo celebrado el 27 de agosto del pasado año en Toro (Zamora), el cual le propinó una fortísima voltereta que le produjo cuatro fracturas vertebrales además de una importante afectación medular y que a punto estuvo de dejarle postrado de por vida en una silla de ruedas.

El propio De Miranda ha reconocido que "si es un milagro que pueda caminar, también lo es que esté vivo; fue un auténtico calvario, la lesión era muy dolorosa y la zona afectada era muy difícil de tratar".

"También porque todo ha ido muy despacio, ha costado mucho, y, por si fuera poco, he pasado mucho tiempo fuera de mi casa, y la tierra tira mucho", ha reconocido, remarcando que "me acuerdo de todo porque no perdí la conciencia en ningún momento".

Ha asegurado que desde que le cogió el toro "supe que lo que llevaba no era ninguna tontería, no podía moverme, de cuello para abajo no sabía nada de mi cuerpo y, además, estuve minutos sin poder respirar; fueron unos momentos muy angustiosos, que van a marcar mi vida y mi trayectoria como torero".

Tras aquellos amargos y largos momentos, a David de Miranda le llegó la felicidad el pasado 4 de agosto en el coso de la Merced, en Colombinas.

El acto lo ha cerrado la alcaldesa Rocío Cárdenas quien felicitó a los presentes, "para mí es un honor cerrar este acto en una noche especial, y en un año histórico como es el del 550 Aniversario de la fundación de nuestro municipio, en la que nos hemos emocionado con el relato de un hombre que se puede decir que volvió a nacer tras su terrible cogida y que además lo hizo triunfando de nuevo en lo que verdaderamente ama como es el toreo".