David Pérez avisa al Gobierno: Con la vivienda de los madrileños no se juega

El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, lanza una advertencia "muy clara" al futuro Gobierno de coalición formado por el PSOE y Podemos: "con la vivienda de los madrileños no se juega".

En una entrevista con la Agencia EFE, Pérez carga contra los postulados políticos de Podemos, "el 'exprópiese' bolivariano", la "condescendencia" con la okupación ilegal de viviendas, la subida de impuestos y el intervencionismo en los precios del alquiler.

Muestra su inquietud ante la posibilidad de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, pueda coordinar un área que incluya competencias en materia de vivienda.

"Nos preocupa mucho que las decisiones que se adopten en política de vivienda sean como las que ha tomado esa izquierda radical en la capital y que han sido nefastas para el acceso a la vivienda", asegura el consejero en alusión al Gobierno de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid.

Pérez indica que cuando "la extrema izquierda" ha gobernado en Madrid capital "ha paralizado todos los desarrollos urbanísticos" como ha ocurrido con Madrid Nuevo Norte o el plan del sureste, lo que ha significado "privar a los madrileños de 50.000 viviendas protegidas" previstas en esos proyectos.

Además, subraya, las políticas "intervencionistas" de la izquierda en los precios del alquiler también en el sector privado han dado resultados "muy negativos" en otros países de Europa, porque allá donde se han puesto en marcha han ocasionado un incremento de los precios.

"Nos preocupa mucho que desde el Gobierno de la nación puedan perjudicar al derecho a la vivienda de los madrileños", enfatiza.

La Comunidad de Madrid está trabajando "de forma muy decidida" en grandes proyectos para ofrecer viviendas a los jóvenes y bonificaciones fiscales a las familias con el objetivo de "favorecer el acceso a la vivienda", señala el consejero, quien muestra su temor de que las políticas de la izquierda que va a gobernar el país vayan en la dirección contraria.

El Gobierno regional se opondrá a "cualquier política que busque hacer demagogia con la vivienda" y va a luchar para que "todos los madrileños puedan acceder a ella", al tratarse de "un derecho constitucional", afirma.

Tras las elecciones del 10 de noviembre, destaca los "excelentes" resultados obtenidos por el PP, al tiempo que lamenta que el PSOE "parece estar en condiciones de gobernar al precio que sea con tal de ocupar el poder".

Al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "no parece importarle entregar el país a la izquierda radical" encabezada por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, asevera.

Pérez se pregunta qué hace un partido "constitucional" como el PSOE "entregando el Gobierno del país a un partido como Podemos "que no tiene clara su defensa de la Constitución, que no tiene clara su idea de la unidad de España, que no condena el golpe de Estado que ha habido en Cataluña y que ha tenido cierta condescendencia con ideas muy extremas".

Acusa al PSOE de "irresponsabilidad" por apoyarse en "un partido antisistema" que está en contra la monarquía y propugna la república, "y mucho más si en el futuro incorpora a socios independentistas que buscan romper España".

El nuevo escenario político que se ha configurado después del 10 de noviembre, marcado por el ascenso de Vox y la caída de Ciudadanos, "no debe influir en el Gobierno de la Comunidad de Madrid", resalta.

Al margen de "los vaivenes electorales", asevera, el PP y Ciudadanos trabajarán "unidos" en el Ejecutivo madrileño de coalición para cumplir con su programa y responder a las necesidades de los ciudadanos, "con absoluto empeño y entrega hasta último día de la legislatura".