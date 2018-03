Davis insiste en que se encontrará una solución para la frontera irlandesa

El ministro británico para el "brexit", David Davis, insistió hoy en que la Unión Europea y el Reino Unido lograrán encontrar una solución al problema de la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, de cara a la salida del país del bloque comunitario.

Davis declaró, en una entrevista en la cadena BBC, que un acuerdo comercial con Bruselas es ahora "increíblemente probable" y que éste será "muy completo", lo que hará que "el problema de Irlanda del Norte sea mucho más fácil de resolver".

El ministro subrayó el "compromiso" del Gobierno británico de proteger "a toda costa" el Acuerdo de Viernes Santo, que en 1998 consagró la paz en la provincia.

Este tema ha sido uno de los mayores focos de tensiones entre las dos partes, pues Bruselas se decantó en febrero por mantener a toda la isla en el mercado interior y la unión aduanera tras el "brexit".

Sin embargo, la primera ministra británica, Theresa May, consideró que esa iniciativa "amenaza la integridad constitucional del Reino Unido".

Davis opinó hoy que la permanencia de Irlanda del Norte en la unión aduanera se puede evitar gracias "o bien a un acuerdo de libre comercio con la UE o con ayuda de las nuevas tecnologías", opciones que calificó que "muy probables".

Interrogado sobre la viabilidad de ese control fronterizo basado en las nuevas tecnologías, al no encontrarse ningún ejemplo similar en el mundo, el político opinó que "existen maneras de llevarlo a cabo" y que el hecho de que no se haya hecho antes "no quiere decir que no pueda hacerse".

La Unión Europea y el Reino Unido llegaron esta semana a un acuerdo sobre el periodo de transición del "brexit", que durará 21 meses, desde el 30 de marzo del año próximo hasta el 31 de diciembre de 2020.

Para Davis, los progresos en las conversaciones con el bloque comunitario arrojan cada vez más luz sobre el acuerdo final, si bien apuntó que no hay que dejar de descartar y de trabajar "en un posible escenario sin trato".

"Es como un seguro, no esperas que tu casa arda, hay una probabilidad entre 100.000, pero tienes seguro de hogar de todos modos", comentó.

Por otra parte, Davis celebró que Londres podrá negociar acuerdos de pesca como tercer país y estado costero independiente, según el acuerdo de transición alcanzado entre ambos bloques.

"Negociaremos con nuestros estados vecinos para que tengamos acceso a sus aguas y las suyas a las nuestras", sostuvo.