Decano de abogados de Madrid: No me gusta Dolores Delgado como fiscal general

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, ha dicho que no pone en duda la capacidad de Dolores Delgado, propuesta por el Gobierno para fiscal general del Estado tras cesar como ministra de Justicia, pero ha añadido: "Estéticamente no me gusta en absoluto este nombramiento".

José María Alonso ha realizado estas declaraciones a los periodistas en la sede del Colegio de Abogados donde ha intervenido en el Foro de Justicia organizado por esta corporación, en el que ha ofrecido una conferencia el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.

El decano de los abogados madrileños ha comentado que es una práctica que sucede en otros países como Estados Unidos que el fiscal general sea designado por el presidente del Gobierno.

No obstante ha destacado: "Cuando uno tiene un fiscal general se pretende que defienda la legalidad, beneficie o no beneficie un posicionamiento político, por lo que me parece que debería ser una persona que estuviera desvinculada y que no pasara directamente de un ministerio a la Fiscalía" ha añadido.

Por ello, aunque José María Alonso no pone en duda la capacidad de Dolores Delgado ni duda de su imparcialidad, admite a título personal que es una decisión que no le gusta.

Sobre el nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, Alonso ha destacado que "es una persona que ha estado en el Ministerio, tiene una larga vida parlamentaria y es dialogante", así como que hay que darle tiempo.

Entre los asuntos que tiene que abordar el nuevo ministro ha destacado la ley orgánica de derecho a la defensa, el Estatuto General de la Abogacía y el pago de los turnos de oficio porque "no puede ser que los abogados trabajen gratis".