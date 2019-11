Decenas de personas asisten a la llamada de "La Ingobernable" por su desalojo

Varias decenas de personas se han acercado esta mañana al edifico de "La Ingobernable", situado en el paseo del Prado esquina con la calle Gobernador, para reivindicar que Madrid "pierde más que gana" con el desalojo de este centro social okupado que pertenece al patrimonio municipal.

"¡Están desalojando 'La Ingo' ahora! ¡La derecha ha mandado a la policía a desalojar por la fuerza, sin diálogo ni previo aviso! Necesitamos toda la presencia posible", avisaba un mensaje del Twitter de "La ingobernable" a las 6:39 horas, en el que añadían: "Aunque desalojen este edificio no nos pueden desalojar porque estamos en todas partes y el Madrid ingobernable es indesalojable".

Fuentes del consistorio han explicado a Efe que a las 3:20 horas de este miércoles la Policía Municipal ha desalojado y procedido a recuperar el inmueble situado en el número 30 del paseo del Prado, conocido como "La Ingobernable" y perteneciente al patrimonio municipal, del que ya se han hecho cargo los servicios técnicos del Ayuntamiento de la capital.

El desalojo, según explican las fuentes del Ayuntamiento de Madrid, ha transcurrido sin incidentes, con un operativo formado por más de 130 efectivos (mandos incluidos) y 32 vehículos.

Hacia las 7:30 horas, con el desalojo ya concluido, la Policía Municipal mantenía el corte de la acera impar del paseo del Prado, donde ha sobrevolando un dron ante la mirada de los curiosos.

Varias decenas de personas han comenzado entonces a congregarse en la parte techada de CaixaForum, que tampoco podía atravesarse por otro cordón policial que ha suscitado las quejas de aquellos que querían acceder para ir al trabajo.

"Madrid pierde más que gana sin 'La Ingo', desde luego (...). Está bien organizado, hay actividades a todas las horas. Hacen de todo aquí", ha dicho a Efe uno de los jóvenes que han acudido a las inmediaciones de CaixaForum y que desea mantener su anonimato.

Explica que iba asiduamente a este centro social okupado, que ha acogido diferentes eventos y que se había convertido en un espacio donde, incluso, se podía estudiar.

"Ayer estaba estudiando en 'La Ingobernable' porque fue el primer día que dije que en realidad ahí también podía estudiar y estar tranquilamente. No contaba para nada con que justo al día siguiente de repente lo fueran a desalojar. Me he levantado, lo he visto y he dicho '¿de verdad lo están desalojando'?", dice el joven.

Este y otros dos jóvenes tachan el desalojo de "golpe represivo", como fue, a su juicio, el desalojo del centro también okupado La Dragona el 18 de octubre pasado.

"La Ingobernable" comenzó a funcionar el 6 de mayo de 2017 cuando varios ciudadanos okuparon un edificio vacío en la céntrica calle del Gobernador, propiedad del Consistorio, que en 2015 la entonces alcaldesa, Ana Botella (PP), había cedido a la Fundación Ambasz para demolerlo y edificar en su lugar un museo.

Un año después, en 2018, el Ayuntamiento de Madrid dirigido por Manuela Carmena (Ahora Madrid) recuperó el edificio para el patrimonio municipal para lo que tuvo que abonar 1,4 millones a la Fundación Ambasz como indemnización.

El pasado 18 de octubre, tras el desalojo del centro social "La Dragona", el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, expresó su satisfacción y advirtió de que el inmueble que ocupaba "La Ingobernable" sería el siguiente a recuperar "para los madrileños".