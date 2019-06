La Defensa de Junqueras reprocha que se aplique el Código Penal a la disidencia

Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, ha reprochado este martes que se aplique el Código Penal a "la disidencia política" en el juicio del "procés", donde a su parecer, se está persiguiendo penalmente "una ideología" y el movimiento político independentista.

"Lo que se persigue es una ideología y por eso se criminaliza expresarla internacionalmente, hacer resoluciones políticas y demostrarla en votaciones", ha subrayado el abogado defensor del exvicepresidente de la Generalitat y del exconseller de Acción Exterior.

Él ha sido el encargado de abrir el turno de los informes finales de las defensas y ha dirigido el suyo a atacar los orígenes de una causa que considera prospectiva y general contra el movimiento independentista.

Van den Eynde ha denunciado la "vulneración de los derechos" en la causa y se ha mostrado muy crítico con las acusaciones, entre ellas la Fiscalía, de quien ha acusado su "sesgo y exageración" en un procedimiento que comenzó en 2015 por orden del ministerio público sin que, a su juicio, la Policía supiese concretamente los delitos que estaba investigando.

Para el abogado, a las acusaciones "no les gusta la realidad" sino que "hablan del apocalipsis" con un vocabulario que hace referencia a las "miradas de odio, el asedio, la devastación" sin bajar a la prueba: "No la conocemos, no está contradicha y la poca que viene aquí se tiene que defender".

También ha criticado el papel "muy peligroso" de la Abogacía del Estado, que fue "capaz de enfrentarse a la Fiscalía" para defender su tesis de sedición y con ello se metió en un "berenjenal monumental porque es quien defiende el Código Penal de la disidencia política".

"Hace bandera de la respuesta penal a la gente, y a eso se dedica, se decanta por la represión penal", ha señalado el letrado, que también ha reprochado el "marco ultra" que ha introducido Vox, acusación popular, en el juicio y que, entiende, "no influirá en el tribunal".

Ha restado valor al Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña -impulsado por JxSí y la CUP que trazaba el proyecto de independencia- y al documento Enfocats, que contenía la supuesta hoja de ruta a la independencia, al que se ha referido como un "panfleto" y un "pretexto que se alza como prueba de cargo" por haberlo repetido "mil veces", pero que solo es "humo".