Defensa niega ceder el acuartelamiento de Arrecife (Lanzarote) para acoger a menores inmigrantes

En una entrevista a Canarias Radio La Autonómica, recogida por Europa Press, Fernando Clavijo ha indicado que ayer habló por teléfono con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para poder usar el acuartelamiento de Arrecife ante el "desbordamiento" de los recursos de los que dispone el Cabildo de Lanzarote.

Sin embargo, la ministra negó dicho uso "por protocolos de seguridad", según ha explicado Clavijo, que ha criticado que el Gobierno no esté dispuesto a ceder un espacio "enorme" para poder atender "de manera digna" a estos menores en el tiempo en el que se hacen las pruebas óseas y en el momento en el que su tutela pasa a manos de la Comunidad Autónoma.

El presidente ha insistido en que estos menores extranjeros no acompañados tienen que ser atendidos de manera digna y tiene que haber una distribución en Canarias y en el resto del Estado: "Estamos asumiendo nuestra cuota de solidaridad, pero se tiene que compartir; se tiene que dar respuesta por parte del Estado y solo hemos obtenido un no".

Fernando Clavijo indicó que a todo esto hay que sumar que el SIVE en Lanzarote no está funcionando, lo que está generando un "grave problema de seguridad" en las costas canarias a la hora de detectar las pateras, incluso los barcos que puedan estar realizando actividades ilícitas. El presidente afirmo que es algo que transmitió tanto al Gobierno anterior como al actual y espera que se pueda corregir cuanto antes.

El jefe del Ejecutivo canario ha hecho hincapié en que es "evidente" que el SIVE no está funcionando porque sólo se detecta la llegada de pateras cuando tocan la costa. Explicó que, al parecer, los contratos de mantenimiento no están actualizados, por lo que cuando se producen averías en el SIVE no se reparan y deja de funcionar, provocando que haya un "punto ciego" en el norte de la isla, donde están llegando la mayor parte de los cayucos y pateras.

Clavijo, que asiste hoy en Madrid a los actos del 12 de octubre, cree que tampoco tendrá la oportunidad de reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para poder hablar sobre el repunte de la inmigración en el archipiélago y no oculta que el día "propicio" fue durante su visita a Lanzarote. Reconoce, por tanto, que no le queda "más remedio" que esperar a la reunión con Sánchez del próximo 25 de octubre.

El presidente canario admite que para él era "realmente importante" haberse reunido unos minutos con Pedro Sánchez "ante un fenómeno que se está viviendo en Canarias otra vez" y apuntó que si bien aún no se están registrando los números de 2006 en la llegada de cayucos y pateras, sí se ha multiplicado por cuatro la llegada de inmigrantes.

En su opinión, son asuntos que se tienen que resolver "con inmediatez". "No podemos seguir esperando, pero si el Gobierno de España no tiene esa prioridad, yo voy a tener que seguir reivindicándolo y será un asunto que estará en el primer punto del orden del día en la reunión del próximo día 25 con Pedro Sánchez", remarcó.

Fernando Clavijo cree que lo que están planteando es de "sentido común", primero, que se arregle el SIVE para poder detectar la llegada de pateras y cayucos; luego, que se dote a la Comunidad Autónoma de medios y espacios para poder atender a los inmigrantes de manera digna, y, en tercer lugar, que haya una reunión con todos los presidentes autonómicos en la que poder afrontar este fenómeno de manera solidaria.

"Eso es lo que entiendo que tenemos que reivindicar y que no se ha producido", subrayó Clavijo, quien ha criticado que no haya venido ningún ministro o secretario de Estado a las islas para poder abordar esta situación, o que cuando Pedro Sánchez visitó Lanzarote no haya "tenido tiempo" para poder hablar de ello. "Esa no es la respuesta que daría como responsable de una administración pública", afirmó el presidente canario.