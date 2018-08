Defensa asegura que Sánchez no ha vendido armas que pudieran usarse contra la población civil

El Gobierno de Pedro Sánchez subraya que "no ha vendido armas que pudieran ser utilizadas contra la población civil", como ha sido el caso del ataque contra un autobús con niños ocurrido en Yemen la semana pasada.

Así lo subraya un comunicado del Ministerio de Defensa que asegura que "el actual Gobierno no ha realizado venta alguna de armamento que pudiera ser empleado contra población civil" y condena el ataque de la coalición militar liderada por Arabia Saudí que dejó 51 víctimas mortales, la mayoría niños.

La nota afirma que el Ministerio de Defensa "en la medida de su competencia" se compromete a revisar las ventas que estén todavía en trámite y "que pudieran implicar la utilización directa de este tipo de armamento contra población civil".

Sin embargo, la autorización de venta de este tipo de material no depende de Defensa, sino de la Secretaría de Estado de Comercio, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que preside la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (Jimddu).

En dicha Junta está representados siete ministerios, la mayoría de las áreas económicas del Gobierno, además del director de Inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, los directores generales de la Policía y de la Guardia Civil, que dependen de Interior, y el director general de Armamento del Ministerio de Defensa.

Según Amnistía Internacional, España vendió a Arabia Saudí en 2017 unos 270 millones de euros en materia militar, cantidad que se eleva hasta algo más de 900 millones si se cuenta desde 2015, cuando estalló el conflicto en Yemen.

El último acuerdo se firmaba el pasado mes de abril entre el país árabe y el astillero público Navantia para la construcción y venta de cinco corbetas por valor de unos 2.000 millones de euros, así como para la construcción de una base naval en Arabia Saudí.

Este convenio es clave para la viabilidad a medio plazo de los astilleros de San Fernando, en Cádiz, donde se construirían las corbetas, y también para los de Ferrol (A Coruña), que se sumaría un acuerdo sobre adiestramiento entre las Armadas de los dos países para el manejo de los buques.

En cuanto a la venta de armas a Arabia Saudí, el Gobierno de Mariano Rajoy aseguró que no iba a restringirlo ya que los países de la Liga Árabe "no están sometidos a embargo alguno" de la ONU o la UE y porque España "no tiene conocimiento" de que dichas armas hayan sido desviadas hacia Yemen o países limítrofes.