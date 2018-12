Defensas de excargos de Empleo exponen los informes finales en el juicio de los ERE

El juicio de la pieza política del caso ERE continúa este lunes con la exposición de los informes finales por parte de las defensas de los 21 ex altos cargos de la Junta acusados, siendo el turno de los ex secretarios generales de Empleo y del exdirector de Trabajo Juan Márquez.

Este lunes continuará su exposición el abogado Manuel Salinero, que defiende a la exsecretaria de Empleo Lourdes Medina para la que la Fiscalía pide 6 años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación, mientras que la acusación particular del PP-A mantiene su solicitud de 8 años de prisión.

Este letrado comenzó su informe el pasado miércoles si bien le queda la mitad, por lo que en la sesión de mañana previsiblemente también dará tiempo a que intervenga el abogado Adolfo Cuéllar, que representa al también exsecretario de Empleo Javier Aguado, que igualmente afronta 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación.

Ya el martes será el turno del letrado Manuel Pérez Cuajares, que defiende a Juan Márquez, quien sucedió en 2008 a Javier Guerrero al frente de la Dirección General de Trabajo que concedía las ayudas de los ERE, y que se enfrenta a las mismas penas por prevaricación y malversación.

A partir de ahí, el turno de intervenciones podría alterarse ya que por orden le tocaría a los abogados Juan Carlos Alférez y Miguel Delgado, que defienden a los exdirectores de la agencia pública IDEA -a través de la cual se pagaban las ayudas- Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano respectivamente.

Sin embargo, la defensa del ex interventor general Manuel Gómez, que ejerce el letrado José Rebollo, podría solicitar adelantar su turno por un problema personal que le dificultaría asistir a las sesiones de la semana siguiente, si bien aún no lo ha pedido al tribunal y no es seguro que lo haga.