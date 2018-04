El Defensor del Pueblo no recurrirá al Constitucional el Cupo vasco, aunque admite dudas sobre cómo se calcula

El Defensor del Pueblo no recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley que regula el Cupo vasco, tal y como le habían solicitado el ex diputado vasco de UPyD Gorka Maneiro y otras dos personas, al entender que la información que le han aportado no es suficiente para acudir al alto tribunal contra la norma aprobada en noviembre por las Cortes. Sí admite el Defensor que puede faltar transparencia sobre cómo se calcula y generar por tanto dudas.