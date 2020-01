Dejan una cabeza de cerdo en la sede de ERC de Solsona (Lleida) y pintan una bandera española

Junto a la cabeza de cerdo había un mensaje con el texto en catalán: 'No habéis aprendido nada de la historia', ha explicado a Europa Press el alcalde de Solsona, el republicano David Rodríguez.

El alcalde ha señalado que la sede del partido no ha sufrido daños, ha precisado que la formación no ha debatido todavía si presentará o no denuncia y ha avanzado que él sí ha denunciado los hechos como alcalde por los daños en la vía pública.

David Rodríguez ha apuntado que se han identificado a dos personas que viven en la zona como presuntas responsables.

El CDR del Solsonès ha apuntado en su cuenta de Twitter que no ha reivindicado la acción pero que estará "al lado de la iniciativa" y que las personas identificadas no son de su colectivo.