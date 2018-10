Delegada en Cataluña a JxCat-ERC: Estamos para resolver problemas,no crearlos

La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha lamentado la crisis vivida ayer en el pleno del Parlament, algo que "nunca había visto" en su extensa trayectoria como parlamentaria, y ha reprochado a JxCat y ERC que "no estamos en las instituciones para crear problemas, sino para resolverlos".

El presidente del Parlament, Roger Torrent, decidió anoche aplazar el Debate de Política General la Cámara -que ya llevaba más de ocho horas de retraso- ante el bloqueo político fruto de las dudas jurídicas en torno al voto delegado de los diputados de JxCat y ERC suspendidos por el Tribunal Supremo.

Preguntada al respecto en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de sus cien primeros días como delegada del Gobierno, Cunillera se ha mostrado crítica con lo sucedido en el pleno del hemiciclo catalán, haciendo alusión a su larga experiencia como diputada en el Congreso durante cuatro décadas.

"Si algo he sido es parlamentaria. No lo había visto nunca eso. He visto cosas que no me creeríais, pero esto no", ha admitido. "El Parlament es el depositario no solo de la soberanía del pueblo, sino también de las esperanzas, de las ganas que los ciudadanos tienen que vayamos a las instituciones a resolverles los problemas".

Para la dirigente socialista, el auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena es "claro": "Se suspenden los diputados y pueden ser sustituidos. Solo hace falta cumplir las leyes. Los ciudadanos esperan de nosotros que les resolvamos los problemas y que cumplamos con nuestra palabra. Y la decimos el día que tomamos posesión del cargo: cumpliremos y haremos cumplir la ley", ha dicho.

Cunillera ha exigido a los dos socios del gobierno catalán, JxCat y ERC, que el Parlament pueda "trabajar con normalidad" y "dentro del ámbito de la Constitución y la ley", pero ha reclamado sobre todo que "se solucione lo antes posible".

Por otro lado, ha sido preguntada sobre el hecho de que, por primera vez en la historia, la Generalitat no ha invitado a ninguna autoridad estatal a la inauguración del curso académico del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), que alberga las escuelas de Mossos d'Esquadra y Bomberos de la Generalitat.

"Si me hubieran invitado, hubiera ido. Si el año que viene me quieren invitar, que sepan, de entrada, que iré", ha señalado Cunillera, que ha reconocido no obstante que el "clima de diálogo y cordialidad" de la comisión mixta de Seguridad que se celebró este pasado martes "haría pensar que nos hubieran invitado".