Delegada del Gobierno en Cataluña dice que "le gustaría" que los presos soberanistas estuvieran en libertad provisional

"A mí me gustaría porque me parece que llevan mucho tiempo en prisión, pero esto es una determinación del juez, el juez tendrá sus razones, no puedo opinar sobre eso, pero llevan mucho tiempo, es una cuestión desde el punto de vista afectivo familiar", ha subrayado Cunillera en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press al ser preguntada por si "le alegraría que dejaran en libertad provisional a los presos independentistas".

No obstante, la delegada del Ejecutivo en Cataluña ha señalado que "no se compadece" que se le pida separación de poderes y posteriormente tome partido en estas decisiones: "Es que no lo sé, yo no soy jurista. Me cuesta mucho opinar sobre algo que no sé".

En la comisión bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat que se celebrará el 1 de agosto, el Ejecutivo catalán ha avanzado que se hablará de "la situación de derechos y libertades" de los políticos catalanes presos y del derecho a decidir.

"LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO NO RESPETA AL QUE PIENSA DISTINTO"

Por otra parte, Cunillera ha señalado que la ocupación por símbolos independentistas del espacio público "no es respetuoso con aquel que piensa distinto", porque que "aleja de ese espacio público a aquel que no piensa igual que los independentistas".

Estas declaraciones vienen en relación a la polémica suscitada después de que el pasado domingo un coche embistiera las cruces amarillas que habían plantado en la plaza Majoy de Vic (Barcelona) para reivindicar la libertad de los presos soberanistas y los políticos en el extranjero.