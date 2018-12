Delegada Gobierno no ve "provocación" en el Consejo de Ministros de Barcelona

La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha dicho no entender que la Generalitat vea una "provocación" que el Consejo de Ministros se reúna en Barcelona el 21 de diciembre, lo ha atribuido a una "excusa" y ha asegurado que la seguridad "estará siempre garantizada" ese día en Cataluña.

La consellera de Presidencia, Elsa Artadi, afirmó ayer que el Govern avala el derecho a que haya protestas y manifestaciones el próximo 21D contra una reunión del Consejo de Ministros que calificó de "provocación" porque aquel día se cumplirá un año de las elecciones catalanas convocadas en aplicación del artículo 155.

En declaraciones a Efe, Cunillera ha dicho "no entender" que se tilde de "provocación" y que el Gobierno "no pueda ir a cualquier sitio de España a reunirse", aunque lo ha atribuido a "una excusa para justificar que no saben cómo decir que no quieren (la reunión). Pero el Gobierno se reunirá aquí el 21D".

De hecho, ha ironizado con que la Moncloa anunció "ya hace meses" que haría esta reunión y "nadie habló entonces de provocación, la semana pasada nadie habló de provocación, hace 48 horas nadie habló de provocación. ¿Y ahora ha pasado a serlo, coincidiendo con un anuncio de los CDR por redes sociales? Es muy raro todo".

Cunillera ha dejado claro en todo caso, ante posibles protestas en Cataluña ese día, que "la seguridad está siempre garantizada" por la "intensa" colaboración habitual entre Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil. "Tengo confianza absoluta en que van a trabajar para que todo se desarrolle con normalidad", ha apuntado.

Y ha reclamado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que "aproveche la oportunidad" y acepte reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que "nadie entendería que perdiera esa oportunidad, sería ininteligible. Depende de él".