Delegado de la CE en España avisa que no se reabrirá el acuerdo de retirada y que la pelota está "en tejado británico"

Fonseca, antes de pronunciar una conferencia en la Universidad Católica de Valencia, ha advertido asimismo que en los tres meses que quedan de la prórroga dada por la Unión Europea para retrasar el Brexit "tampoco" se comenzará a negociar el futuro acuerdo bilateral. "Si el día de mañana habrá una unión aduanera o una zona libre de comercio se negociará a partir del momento en que sea efectiva la retirada", ha recalcado.

En ese sentido, ha explicado que lo único que saben sobre la última propuesta de la primera ministra británica es el compromiso europeo, que está por escrito, de darles una prórroga hasta el 31 de octubre para que "tengan tiempo de llegar a los acuerdos políticos internos y firmen el acuerdo de retirada". "Pero --ha subrayado-- no se va a abrir el acuerdo de retirada y no hay más negociaciones posibles".

En ese sentido, ha apuntado, con "toda prudencia" que el el 31 de octubre el Reino Unido pasará a ser un Estado tercero y "nosotros deseamos un acuerdo de retirada que sea estable" pero "si no, será sin acuerdo". "Depende de ellos, nosotros no podemos intervenir más en ese debate. Más claro no se puede explicar", ha recalcado Fonseca.