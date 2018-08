Delegado Generalitat en Madrid sobre posible nuevo estatut: "Es una pantalla lejana, estamos en la autodeterminación"

En declaraciones en Onda Cero, recogidas por Europa Press, Mascarell ha defendido que el Ejecutivo central "debe entender" que el Govern de la Generalitat defienda "votar la independendencia de Cataluña", de igual manera que el Gobierno pueda proponer al Ejecutivo catalán un nuevo estatut.

"Que uno plantée estatuto y otro autodeterminación no es mal síntoma, no me parece mal. Todo el mundo tiene derecho a reconocerse y a reconocer al otro, tarde o temprano la ciudadanía tendrá que decidir sobre estatuto y seguir integrado en España o independencia", ha opinado Mascarell.

Con todo, el delegado de la Generalitat en Madrid ha celebrado la comisión bilateral de este miércoles entre el Ejecutivo central y el catalán. Ha destacado que "no hay nada de lo que no se pueda hablar en un país democrático", ya que, en su opinión, "en España ha habido cosas de las que no se han podido hablar durante estos meses".

JUSTIFICA LA AUSENCIA DE CATALUÑA EN FOROS MULTILATERALES

Por otra parte, Mascarell ha criticado las reuniones multilaterales que realiza el Ejecutivo central con los diferentes consejeros de las comunidades autónomas en distintas materias y ha defendido la incomparecencia de los consellers en estas comisiones porque considera que "van dejando de tener sentido".

El delegado de la Generalitat dice tener la impresión "de que se incumplen los acuerdos" que se toman en estas comisiones multilaterales y, es por ello justifica que el Govern haya dejado de participar en estas reuniones. "Si no hay espacio para el diálogo no hace falta acudir, si se cambian las reglas del juego tal vez", ha destacado.

PIDE PRAGMATISMO EN LA RELACIÓN CON EL GOBIERNO

Asimismo, al ser preguntado por las declaraciones del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en las que instaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "hacer los deberes" antes de septiembre si quería seguir con el apoyo de los diputados del PDeCAT en el Congreso, Mascarell ha defendido una postura de "pragmatismo".

Mascarell entiende que "si pones los votos para sostener un Gobierno" cabe esperar una relación con ese Ejecutivo y "una forma de entender las cosas". "Habrá que ver como se dan las cosas, no hay un calendario fijado. Hay un limite pero no está fijado", ha reiterado.