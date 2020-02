El Delegado del Gobierno en Baleares rechaza comparecer en el Parlamnet por la polémica del helicóptero que usó Sánchez

El delegado del Gobierno en Baleares en funciones, Ramón Morey, ha rechazado este lunes la comparecencia que solicitaba el PP por la polémica del helicóptero que utilizó Pedro Sánchez para su visita a las zonas de Mallorca afectadas por la borrasca 'Gloria', debido a que su cargo es estatal y por lo tanto, su control no es competencia del Parlament sino del Congreso y el Senado.

Así lo ha expuesto Morey en una comunicación remitida al presidente del Parlament, Vicenç Thomàs. El PP reclamaba que el delegado del Gobierno diera explicaciones "detalladas" sobre la utilización del helicóptero 'El Cuco' de la Guardia Civil, ya que consideraba inconsistentes las explicaciones ofrecidas por el Gobierno.

En concreto, cuando la diputada del PP en el Congreso Margalida Prohens explicaba la solicitud de comparecencia, acusó al presidente del Gobierno de haber paralizado la búsqueda de un desaparecido en Mallorca "para hacerse una foto" en su visita a Cala Rajada.

Dos días antes, el Gobierno había desmentido "categóricamente" en un comunicado una noticia publicada al respecto, negando que se utilizara el helicóptero que estaba buscando a un desaparecido. Desde la Delegación del Gobierno afirmaron que la intervención de la aeronave en el operativo no estaba prevista la mañana que viajó el presidente Pedro Sánchez a Mallorca, sino que las tareas se realizaban por agua y tierra.

Las explicaciones de la Delegación del Gobierno no convencieron al PP, que quería saber por qué aquel día el helicóptero de búsqueda no tenía actividad programada "cuando se había estado utilizando" los días anteriores. "¿Justamente estas tres horas no era necesario?", se preguntó Prohens.

"FALTA DE AJUSTE EN LA NORMATIVA VIGENTE"

Finalmente, el delegado del Gobierno en funciones no comparecerá, amparándose en una cuestión competencial, el mismo motivo con el que anteriormente ha rechazado otras comparecencias propuestas por la oposición esta legislatura.

"No podré dar cumplimiento a esta petición, a causa de su falta de ajuste en la normativa vigente", señala en su escrito al Parlament en el que recalca que la actuación que la Cámara quería examinar también es una competencia exclusiva del estado.

Por su parte, a raíz del debate, la familia del desaparecido mostró su "más absoluta indignación por la utilización política, repugnante y perversa" del asunto, y expresó que tenían la "certeza" de que el uso del helicóptero por parte del presidente "no puso en absoluto en peligro las operaciones de rastreo y rescate".

Este lunes, los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil continúan la búsqueda del barranquista mallorquín, que desapareció el 20 de enero, durante la borrasca.