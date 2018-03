Delegado del Gobierno en Euskadi lamenta "la obstinación" en Cataluña por mantener "la tensión y el enfrentamiento"

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, ha lamentado "la obstinación" por parte de los independentistas catalanes por mantener "la tensión y el enfrentamiento", y cree que es "absolutamente viable encontrar una persona libre de responsabilidad" en la situación que se ha vivido en los últimos años en Cataluña para investirla como president de la Generalitat, y que lleve a "la tranquilidad y estabilidad".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, De Andrés ha admitido que medidas como la del 155 "no son positivas para nadie", pero, "en ocasiones, hay que tomar decisiones que no son agradables". "Ésta es una decisión muy rigurosa, pero también porque las decisiones que se habían tomado en Cataluña, el asalto al poder, sin ningún freno, que se había tomado en Cataluña contra más de la mitad de la población, exigía una respuesta del Estado y eso es lo que se ha puesto en práctica", ha dicho.

Tras señalar que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "está deseando que haya una recuperación de autonomía con normalidad", ha denunciado que, "parece que quienes están encelados en revolver y en seguir complicando las cosas, y en mantener un proceso de enfrentamiento permanente, son quienes tienen la posibilidad de formar Gobierno en Cataluña porque hay obstinación para no hacer una cosa diferente".

En esta línea, ha apuntado que "no es la única posibilidad viable" que gobiernen los independentistas porque "históricamente en Cataluña ha habido acuerdos de otro tipo, a los cuales se han sumado fuerzas políticas diferentes". "Ha habido apoyos del PP, del PSOE, ha habido acuerdos transversales en los que ha habido normalidad y ha servido para gobernar en Cataluña con estabilidad", ha manifestado.

No obstante, a su entender, hay unas fuerzas que "tan solo quieren gobernar para una parte de Cataluña y que tan solo entienden que son catalanes una parte de ellos, y que, por lo visto, los únicos representantes con los cuales puede llegarse a acuerdos son una parte mínima de mayoría más uno de la Cámara de representantes, y que los demás no cuentan nada".

"El problema de Cataluña es que hay una excepcionalidad por esa forma de arrinconar a una parte muy importante de la sociedad, en votos superior a la que tienen en representación", ha subrayado.

NORMALIZACIÓN

A su juicio, "la salida pasa por la normalización de la situación política que tiene que ser la reconsideración" de lo que han hecho. "Ahora hay una obstinación por mantener la presión y el enfrentamiento, a pesar de que es absolutamente viable encontrar una persona que esté libre de las responsabilidades de todo ese tipo de tensión que se ha vivido en Cataluña en los últimos meses y años, y que lleve a Cataluña a un ambiente y a un espacio de tranquilidad y estabilidad", ha explicado.

Javier de Andrés ha reconocido que le preocupa la visión internacional de España que se da con estos acontecimientos, aunque cree que "la principal dañada es Cataluña". "Pero hay que saber quién es el responsable de todo esto", ha dicho.

En su opinión, "esa responsabilidad en los países europeos se esta imputando a estos políticos que están tensando la situación". "Creo que la respuesta, tanto de la UE como de cada uno de sus países, está siendo muy clara: España está actuando en defensa de las estabilidad del Estado, es un país reconocido internacionalmente en los límites que ahora mismo tiene desde hace cientos de años y la pretensión de fracturarlo no se va a llevar a delante porque dentro de España no se desea, pero tampoco en los países de nuestro entorno", ha añadido.

En esta línea, ha defendido que el Gobierno español "está actuando en defensa de la estabilidad del Estado". "España es consciente de la pluralidad que hay en el País Vasco. Va a ser la propia sociedad vasca la que no quiera optar por salidas como la de Catalunya", ha señalado.

El delegado del Gobierno ha recordado que "el tiempo que ha pasado con amenazas permanentes, con decisiones de incumplimientos de sentencias judiciales por parte del Gobierno de Cataluña y ha habido intentos permanentes de interlocución que no se han podido encontrar, hasta el punto de que se había declarado la 'república catalana', es que se había anunciado ya que había una separación del poder de Cataluña respecto al resto de España".

"Yo creo que se ha hecho una reconducción de la situación sin violencia, en la cual ha habido una normalidad institucional, de la que son partícipes en buena medida los catalanes, y el cuerpo funcionarial de Cataluña, que lo ha entendido y ha respetado la legalidad", ha destacado.

SIN "CONTAGIO" EN EUSKADI

A su juicio, no hay "riesgo de contagio" en Euskadi porque, "entre otras cosas, aquí se tiene la experiencia de lo negativo que representa". "Aquí ya ha habido tensiones muy importantes, en algún ámbito más grave, y hoy en día la sociedad vasca es muy consciente de lo importante que es la estabilidad, la normalidad y es consciente de la pluralidad que hay en el País Vasco, y de que el mundo no va en el sentido que se plantea Cataluña de fractura de un Estado con 500 años de historia, sino que va a la superación de esas fronteras", ha afirmado.

De Andrés cree que a la sociedad vasca no se le va a ocurrir ir por ese camino. "Y quiero pensar que el PNV y las fuerzas políticas vascas no van a entrar en ese juego porque la sociedad está escarmentada de los errores que se produjeron en el pasado, precisamente, por tensar esa relación y por no reconocer la pluralidad en el seno de la sociedad vasca. Va a ser la propia sociedad vasca la que no opte por esa salida", ha concluido.